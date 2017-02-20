В определенных жизненных ситуациях каждый человек способен испытывать чувство ревности. И, как показывает практика, мужчины переживают это чувство гораздо сильнее, хоть и не всегда открыто показывают это. Если один мужчина, чувствуя ревность, сметает все на своем пути, другой может выглядеть как скала. Давайте попробуем разобраться, как же проявляется чувство ревности у мужчин разных знаков зодиака.





Не стоит ждать от темпераментного Овна, что он, увидев свою спутницу в объятиях другого, спрячется за углом и будет тихонько плакать. Этот некогда веселый и добрый малый не оставит живого места на теле соперника. К слову, объекту его обожания может также не поздоровиться.

С виду благоразумный и даже холодноватый мужчина-Телец на самом деле тот еще собственник. Внешне его чувство собственности вряд ли будет как-то проявляться, но если вдруг он узнает или догадается об интрижке своей возлюбленной на стороне, то не быть вам больше вместе. Телец никогда и никому не сможет простить измену.

Увидеть мужчину-Близнеца бьющегося в истерике от переполняемого его чувства ревности практически невозможно. Скорее его половине придется бороться с периодически возникающей на горизонте конкуренцией. Близнецы свободолюбивые и общительные мужчины, поэтому даже флирт воспринимают, как составляющую дружеского общения.

Мужчины-Раки – одни из самых ревнивых представителей зодиакального круга. Даже если ваш мужчина-Рак невероятно хорош собой, умен, состоятелен и популярен среди женщин, неуверенность в себе и как следствие чувство ревности будут сопровождать его на протяжении всей жизни.

Если у Раков чувство ревности зачастую возникает из-за заниженной самооценки, то у мужчин-Львов дела обстоят абсолютно иначе. Царственный и себялюбивый Лев может из ласкового котика превратиться в разъяренного Льва, если узнает, что кто-то рискнул отобрать у него любимую «игрушку».

Мужчины-Девы, как правило, слишком умны и изобретательны, чтобы открыто демонстрировать свою ревность. Холодный и сдержанный мужчина-Дева в глубине души постоянно контролирует ситуацию, не позволяя себе надевать «розовые очки». Не стоит думать, что ваш мужчина-Дева слепо доверяет вам. Вполне возможно, он периодически проверяет ваш телефон на «чистоплотность» и жадно изучает страницы ваших друзей-мужчин в социальных сетях.

Мужчины-Весы, как правило, стараются строить отношения на взаимном доверии. Их сложно назвать ревнивцами, так как они обычно предоставляют полную свободу действий своей второй половинке. Если случится так, что его избранница заведет интрижку на стороне, мужчина-Весы будет долго колебаться, прежде чем принять правильное решение. В результате он просто переложит ответственность на свою женщину и примет любое ее решение.

Скорпион – это самый страшный и безжалостный знак зодиака. Причем для этих мужчин абсолютно не важно, была ли это физическая измена или душевная. Как поступит мужчина-Скорпион, узнав об измене? Сначала готовьтесь к грандиозному скандалу с битьем посуды и громкими криками. А через время этот жестокий мужчина придумает самую страшную месть и своей бывшей половине, и ее новому избраннику.

Измена для мужчины-Стрельца – это скорее не предательство, а некая искра, способная разжечь огонь любви и страсти в отношениях. Стрельцы не любят однообразие, а рутинная жизнь слишком быстро им надоедает. Для того чтобы их отношения просуществовали долго, Стрельцам необходимо время от времени испытывать ревность и добиваться свою женщину снова и снова.

Не надейтесь, что вам когда-то удастся узнать о том, что мужчина-Козерог ревнует. Этот мужчина настолько загадочен и непонятен для окружающих, что порой создается впечатление, будто ему на всех и на все наплевать. Это не так! Если Козерог остановил свой выбор на женщине, знайте, он будет ее любить и ревновать одновременно, но вряд ли кто-нибудь когда-нибудь об этом узнает.

Мужчины-Водолеи в большинстве своем не ревнивы и сами не переносят, когда их ревнуют. Именно эта легкомысленность часто сводит их совсем не с теми людьми, с которыми можно выстроить счастливые отношения. Для того чтобы Водолей вас не ревновал, достаточно просто убедить его словесно, что вы чисты и невинны. Он вам поверит на слово.

Мужчины-Рыбы вообще самый мутный знак зодиака. Несмотря на свою нежность, чувственность и кажущуюся открытость, они наверняка неоднократно были замешаны в грязных делишках. Сами же они ревную тогда, когда им вздумается. Сегодня они могут закатить сцену ревности своей абсолютно невиновной второй половине, а завтра, узнав о реальной измене, пропустят признание мимо ушей.

Текст: Flytothesky.ru