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Каждый день этот мужчина поит водой диких животных на засушливых землях

21.02.2017 17:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, Патрик Килонзо Мвалуа, водовоз, который обеспечивает водой диких животных, обитающих на засушливых землях Тсаво Вест, национального парка Кении. Этот отзывчивый человек зарабатывает себе на жизнь выращиванием гороха в своей деревне, но его очень волнуют губительные последствия, которые принесло в Кению глобальное потепление. «У нас уже давно нет тех дождей, как раньше, – говорит Патрик. – Поэтому я начал развозить воду животным, ведь если я этого не сделаю, то они погибнут».

Патрик Мвалуа ежедневно проводит за рулем несколько часов своего времени, чтобы объехать парк и заполнить места водопоя спасительной водой. Всякий раз, когда он появляется на своем грузовичке с цистерной пресной воды (11 тысяч литров), то к нему сбегаются слоны, буйволы, антилопы и зебры. «В этих местах нет никакой воды вообще, потому животные зависят от нас, людей, – рассказывает Патрик. – И если мы им не поможем, то они не выживут».

«Вчера вечером я обнаружил 500 буйволов, которые терпеливо ждали меня у места водопоя, – говорит он. – Когда я приехал, они прямо-таки почуяли запах воды и начали жадно её пить, не дожидаясь, пока я уеду».

Любовь Патрика Мвалуа к дикой природе настолько вдохновила нескольких американок, что они создали для него страницу на GoFundMe. Патрик собирается и дальше продолжать поддерживать животных всеми своими силами.Каждый день этот мужчина поит водой диких животных на засушливых землях

Знакомьтесь, Патрик Килонзо Мвалуа, водовоз, который обеспечивает водой диких животных на засушливых землях Кении

Каждый день этот мужчина поит водой диких животных на засушливых землях

 Он деревенский фермер, выращивающий горох, но его очень беспокоят губительные последствия, которые принесло в Кению глобальное потепление

Каждый день этот мужчина поит водой диких животных на засушливых землях

 «У нас уже давно нет тех дождей, как раньше… Поэтому я начал поить животных водой…»

Каждый день этот мужчина поит водой диких животных на засушливых землях

 «Я подумал: «Если я этого не сделаю, то они погибнут».

Каждый день этот мужчина поит водой диких животных на засушливых землях

 Патрик Мвалуа ежедневно проводит за рулем несколько часов, чтобы объехать парк и заполнить места водопоя спасительной водой

Каждый день этот мужчина поит водой диких животных на засушливых землях

 Когда он появляется на своем грузовичке с цистерной пресной воды, к нему сбегаются все животные

Каждый день этот мужчина поит водой диких животных на засушливых землях

 «На этих землях совершенно нет воды, и животные зависят от нас, людей»

Каждый день этот мужчина поит водой диких животных на засушливых землях

 «Вчера вечером я обнаружил 500 буйволов, которые терпеливо ждали меня у места водопоя… Когда я приехал, они прямо-таки почуяли запах воды»

Каждый день этот мужчина поит водой диких животных на засушливых землях

 «Они начали жадно, взахлеб её пить, не дожидаясь, пока я уеду»

Каждый день этот мужчина поит водой диких животных на засушливых землях

 Любовь Патрика Мвалуа к дикой природе вдохновила нескольких американок, и они создали для него страницу на GoFundMe

Каждый день этот мужчина поит водой диких животных на засушливых землях

 Патрик собирается и дальше продолжать поддерживать животных

Каждый день этот мужчина поит водой диких животных на засушливых землях

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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