Знакомьтесь, Патрик Килонзо Мвалуа, водовоз, который обеспечивает водой диких животных, обитающих на засушливых землях Тсаво Вест , национального парка Кении. Этот отзывчивый человек зарабатывает себе на жизнь выращиванием гороха в своей деревне, но его очень волнуют губительные последствия, которые принесло в Кению глобальное потепление. «У нас уже давно нет тех дождей, как раньше, – говорит Патрик. – Поэтому я начал развозить воду животным, ведь если я этого не сделаю, то они погибнут».

Патрик Мвалуа ежедневно проводит за рулем несколько часов своего времени, чтобы объехать парк и заполнить места водопоя спасительной водой. Всякий раз, когда он появляется на своем грузовичке с цистерной пресной воды (11 тысяч литров), то к нему сбегаются слоны, буйволы, антилопы и зебры. «В этих местах нет никакой воды вообще, потому животные зависят от нас, людей, – рассказывает Патрик. – И если мы им не поможем, то они не выживут».

«Вчера вечером я обнаружил 500 буйволов, которые терпеливо ждали меня у места водопоя, – говорит он. – Когда я приехал, они прямо-таки почуяли запах воды и начали жадно её пить, не дожидаясь, пока я уеду».

Любовь Патрика Мвалуа к дикой природе настолько вдохновила нескольких американок, что они создали для него страницу на GoFundMe. Патрик собирается и дальше продолжать поддерживать животных всеми своими силами.

Знакомьтесь, Патрик Килонзо Мвалуа, водовоз, который обеспечивает водой диких животных на засушливых землях Кении





Он деревенский фермер, выращивающий горох, но его очень беспокоят губительные последствия, которые принесло в Кению глобальное потепление





«У нас уже давно нет тех дождей, как раньше… Поэтому я начал поить животных водой…»





«Я подумал: «Если я этого не сделаю, то они погибнут».





Патрик Мвалуа ежедневно проводит за рулем несколько часов, чтобы объехать парк и заполнить места водопоя спасительной водой





Когда он появляется на своем грузовичке с цистерной пресной воды, к нему сбегаются все животные





«На этих землях совершенно нет воды, и животные зависят от нас, людей»





«Вчера вечером я обнаружил 500 буйволов, которые терпеливо ждали меня у места водопоя… Когда я приехал, они прямо-таки почуяли запах воды»





«Они начали жадно, взахлеб её пить, не дожидаясь, пока я уеду»





Любовь Патрика Мвалуа к дикой природе вдохновила нескольких американок, и они создали для него страницу на GoFundMe





Патрик собирается и дальше продолжать поддерживать животных





Текст: Flytothesky.ru