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Добро пожаловать во взрослую жизнь, или 8 жестких истин

21.02.2017 16:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Добро пожаловать во взрослую жизнь, или 8 жестких истин

1. Вы никогда не получите ответы на все ваши вопросы. Смиритесь с этим.

2. Любой авторитет с легкостью оспаривается и подвергается сомнению. Это просто вопрос времени.

3. Вы никогда не найдете время, если будете его усиленно искать. Время нужно просто использовать.

4. Никто и никогда о вас думать не будет. Люди вообще в основном думают только о себе.

5. Гораздо сложнее быть добрым, нежели умным.

6. Любой человек может причинить вам боль. Это тоже вопрос всего лишь времени.

7. Жизнь – штука чертовски несправедливая. Вам остается только лишь примириться с этой мыслью и научиться с ней жить.

8. Не все имеет смысл прямо сейчас. Иногда этот смысл приходится подождать.

А какие жесткие истины вы открыли для себя в вашей взрослой жизни?Добро пожаловать во взрослую жизнь, или 8 жестких истин

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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1. Вы никогда не получите ответы на все ваши вопросы. Смиритесь с этим. 2. Любой авторитет с легкостью оспаривается и подвергается сомнению. Это просто вопрос...

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