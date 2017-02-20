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Добро пожаловать во взрослую жизнь, или 8 жестких истин
21.02.2017 16:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
1. Вы никогда не получите ответы на все ваши вопросы. Смиритесь с этим.
2. Любой авторитет с легкостью оспаривается и подвергается сомнению. Это просто вопрос времени.
3. Вы никогда не найдете время, если будете его усиленно искать. Время нужно просто использовать.
4. Никто и никогда о вас думать не будет. Люди вообще в основном думают только о себе.
5. Гораздо сложнее быть добрым, нежели умным.
6. Любой человек может причинить вам боль. Это тоже вопрос всего лишь времени.
7. Жизнь – штука чертовски несправедливая. Вам остается только лишь примириться с этой мыслью и научиться с ней жить.
8. Не все имеет смысл прямо сейчас. Иногда этот смысл приходится подождать.
А какие жесткие истины вы открыли для себя в вашей взрослой жизни?
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1. Вы никогда не получите ответы на все ваши вопросы. Смиритесь с этим. 2. Любой авторитет с легкостью оспаривается и подвергается сомнению. Это просто вопрос...
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