Счастливые люди не ищут и не добиваются счастья, они просто счастливыми становятся. А хронически несчастные люди ухитряются создавать вокруг себя ауру негатива и испытывать 33 несчастья одновременно. Вы не сможете «починить» свои неудачи, если не изгоните из себя свою апатию, безвольность, пессимизм и бездействие. Счастье очень мощно связано именно с нашими действиями, мыслями и выбором. Счастье – оно в голове. Зафиксируйте свои хорошие мысли. Перезагрузите свою голову – а еще лучше снесите старую систему и инсталлируйте новую. И проверьте себя на следующие симптомы, присущие только хронически несчастным людям.





1. У них абсолютно фаталистические взгляды на жизнь

Несчастные люди быстро сдаются, даже не давая себе никакого шанса: «я бессилен», «это не исправить», «шеф, все пропало». Подобное мышление ограничивает, и человек идет по жизни, движимый только страхом. Страх удерживает его от поиска альтернатив, новых путей, новых решений. И страх убивает весь его потенциал.

2. Они застряли в привычной рутине и противятся любой мысли о переменах

Люди должны отвлекаться от суеты жизни. Иногда нужно сделать шаг в сторону и стать зрителем, а не участником. Перемены означают усилия, усилия означают боль и дискомфорт. Да, это тот самый болезненный выход из зоны комфорта. Это самый первый этап, когда вы сосредоточены не на поиске счастья, а на преодолении страха. Но он критически важен.

3. Они вообще не предпринимают никаких попыток

Состояние вечного несчастья равносильно сдаче своих позиций и полной капитуляции. И этот выбор вы делаете ежедневно вместо того, чтобы открыть для себя что-то новое: новые привычки, новые отношения, новые виды деятельности, новые продукты, новые знания. Почему бы не попытаться искать себя на каждом этапе своей жизни?

4. Они занимаются самоуничижением

«Я такой идиот». «Я ни на что не способен!» Неужели вы не можете быть хорошим хотя бы для себя? Счастье рождается от внутренней веры в свои силы. Ваше отношение к себе – это продукт ваших мыслей, и негатив превращает вас действительно в никчемного и неспособного человека. Неужели вас это устраивает?

5. Они окружают себя депрессивными вещами

Хронически несчастные люди буквально упиваются всеми мрачными и угнетающими вещами в окружающем мире. Они читают грустные книги, смотрят страшные передачи и собирают плохие новости. Фактически они убеждают себя в том, что вокруг все плохо, очень плохо. И, естественно, они программируют себя на привлечение всего этого плохого в свою жизнь.

6. Они очень беспокоятся о том, что думают другие

Невозможно быть счастливым все время мучаясь вопросами о том, что там думают и говорят о вас другие, хотя думать и заботиться о себе должны только вы сами, нимало не беспокоясь о мнении окружающих. Низкая самооценка и нехватка уверенности – вот основной диагноз.

7. У них всегда оборонительная, защитная реакция на все

Вместо того чтобы руководить жизнью, несчастные люди позволяют жизни руководить ими. Вряд ли можно счастливо жить, постоянно пребывая в оборонительной позиции, потому не принимайте ничего слишком личностно, но адекватно реагируйте на правду. Будьте открыты, учитесь рисковать, ловите шансы и сломайте все свои внутренние барьеры.

8. Им присущи гордыня и безрассудное упрямство

Хронически несчастные люди хотят делать все по-своему, и отстаивают свою правоту, даже когда неправы. Гордыня и упрямство – это еще один барьер, который, к счастью, можно разрушить. Откройте себя навстречу альтернативным идеям и решениям. Если что-то не срабатывает, не бойтесь попробовать новый подход.

9. Они слишком крепко цепляются за прошлое и отжившее

Токсичные отношения, печальные воспоминания, прошлые обиды, материальные блага, незавершенные проекты и задачи – список можно продолжать бесконечно. Для того чтобы освободить место для нового, нужно отпустить старое и провести полную ревизию, инвентаризацию, а в случае необходимости, еще и дезинфекцию и детоксикацию.

10. Они воспринимают себя чересчур серьезно

Если вы не умеете смеяться над собой или обстоятельствами, то вы не ощущаете настоящую жизнь. Снова сделайте шаг в сторону, взгляните на картинку со стороны и поймите, что слишком серьезный, напыщенный человек, создающий видимость огромной занятости и неимоверной важности, выглядит забавно.

Текст: Flytothesky.ru