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Когда вы разлюбили, или Как преодолеть чувство вины

21.02.2017 23:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Приходилось ли вам ловить себя на грустной или, напротив, шокирующей мысли, что вы разлюбили своего партнера? Ситуация нередкая, но люди склонны скорее примириться с подобным ощущением и малодушно закрыть глаза на этот факт. Это то, о чем мы будем молчать, поскольку считаем потерю любви чем-то неправильным, нечестным, постыдным и даже предательским, а потому подсознательно лелеем в себе чувство вины. Нас воспитали с пониманием того, что любовь, а уж тем более брак – это очень серьезно и навсегда. Потому мы и продолжаем по инерции жить с нелюбимыми людьми, убеждая себя, что так в обществе принято. Рискнете ли вы найти выход?

Когда вы разлюбили, или Как преодолеть чувство вины

1. Осмельтесь признать сей факт

Решитесь наконец-то называть вещи своими именами, признавать свершившиеся факты, не прятать голову в песок, не игнорировать происходящее и попытаться простить себя, прежде всего. Помимо этого, если вы разлюбили, не поддавайтесь соблазну отыскивать в партнере недостатки и стараться во всем обвинить именно его, чтобы оправдать себя при разрыве отношений. Что же обычно вменяется ему в вину?

• Он меня вообще никогда не слышит
• Он регулярно приходит выпившим
• Ему неприятен мой карьерный рост и рабочие достижения
• Он изменился
• Он даже не старается исправиться

Найти массу минусов, которые далеки от реальности, весьма легко и просто, но мир не бывает черно-белым и человеческие отношения, оказывается, тоже имеют массу оттенков. Истина в том, что все мы меняемся, и нынешняя жизнь нас уже может банально не устраивать. Если мы признаем, что от любви не осталось ничего, то это не вина только одного человека, а «усилия» двоих. Незачем обвинять друг друга, когда каждый из вас в этом вольно или невольно поучаствовал.

2. Признайте факт нелюбви и постарайтесь себя за это простить

Когда вы разлюбили, нужно себя простить за это чувство. Так случается, примите это и будьте честны с собой. Признайте свою роль в расставании, но не отрицайте её, продолжая страдать внутренне от своей собственной фальши. Это зрелый и ответственный подход, и в конечном счете обоим станет только лучше в долгосрочной перспективе.

3. Затем приходит исцеление

Итак, вы приняли сей факт и признали, что отдалились друг от друга, каждый по своим причинам, и тогда ваше ощущение вины станет постепенно ослабевать. Прятать свои чувства нечестно, хотя многие изо всех сил стараются, отчаянно цепляясь за прошлое. Эмоции эти должны быть основательно и окончательно проработаны. Когда вы наконец простите себя (ведь вы просто земной человек со своими чувствами), то вскоре обнаружите, что впереди, оказывается, вполне интересная и, главное, новая жизнь.

Заметьте, в юности мы влюбляемся по привычной схеме: симпатия с первого взгляда, вспышка чувств, голова кругом от счастья и переизбытка эмоций, а затем фейерверк заканчивается и появляются легкие подозрения, что, возможно, все это как-то ошибочно. Вы наверняка испытывали вину, сожаление и даже стыд за то, что чувства растворились, но все ведь именно так и происходило. Конечно, тогда это можно было запросто списать на юность и наивность. А еще нам не хватало жизненного опыта честно признать, что многие вещи делались неправильно. Когда мы эмоционально незрелы, мы слабо осознаем, как много труда и инвестиций требуют истинно счастливые отношения.

Если же теперь вы поймали себя на аналогичной мысли, что любовь, увы, прошла, не клеймите себя как человека эгоистичного. Просто наберитесь смелости и знайте, что это шанс построить (или перестроить) свою жизнь заново и сделать её счастливее, полноценнее и ярче, но уже самостоятельно. Существование в ловушке нелюбви болезненно и мучительно. Озвучьте эту проблему, поскольку натянутость и напряженность все равно ощутимо витает в воздухе. В конце концов, у вас обоих только одна жизнь, и вы заслуживаете прожить её счастливо, а не следуя привычке и стереотипам.Когда вы разлюбили, или Как преодолеть чувство вины

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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