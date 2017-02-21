



1) Расставляйте приоритеты

Главной ошибкой многих является неумение расставить приоритеты. Мы хватаемся за все и в итоге ничего не успеваем. Нам кажется, что пока мы набираем текст, то можем параллельно ответить на телефонный звонок. В итоге мы пишем с ошибками и отпугиваем потенциального клиента, который нам позвонил. Если вы хотите работать эффективно, то расставляйте приоритеты и делайте работу качественно.

2) Работайте активно на пике продуктивности

Вы себя знаете с рождения. Зачем изобретать велосипед утром, если вечером вы более активны и бодры? Оставляйте самую важную работу именно на тот момент, когда вы находитесь на пике продуктивности.

3) В первую очередь выполняйте «нелюбимые» дела

Чтобы снять с себя психологическое напряжение, выполняйте в первую очередь те дела, к которым вы не испытываете особых симпатий. Это позволит вам в дальнейшем сконцентрироваться на остальной работе.

4) Не беритесь сразу за несколько дел

Вы расставили приоритеты? Теперь самое время выполнять задания по одному за раз. Не беритесь за несколько дел одновременно, если в этом нет необходимости.

5) Организуйте рабочее место

Идеальный стол – пустой стол! Уберите с него все, что отвлекает и мешает сконцентрироваться. Если вам не нужен доступ в интернет для выполнения задания, то отключите и его. У вас не будет соблазна лишний раз «залезть» в социальные сети.

6) Научитесь говорить «Нет»

Сколько раз вы выполняли работу за других только потому, что вам было неудобно отказать? Если этот благородный жест мешает вашей основной работе, то пора научится говорить «нет».

7) Выделите определенное время для проверки почты и аккаунтов в социальных сетях

Мы много времени тратим на то, чтобы проверить почту (личную) и аккаунты в социальных сетях. Никто не заставляет вас полностью отключиться от окружающего мира. Выделите конкретное время для таких целей, чтобы в дальнейшем не отвлекаться от рабочего процесса.

8) Работайте в привычном темпе

Кому как не вам знать свой идеальный темп работы? Не стоит гнаться за результатом, к нему необходимо подходить обдуманно. Когда вы спешите, мозг пропускает важные мелочи, концентрируясь на глобальных вещах. Размеренный темп работы помогает собраться и выполнить работу с первого раза и вложиться в сроки.

9) Уделите внимание отдыху

Если вам не удается нормально отдохнуть среди рабочей недели, то хотя бы постарайтесь сделать это в субботу и воскресенье. Уборкой займитесь вечером в пятницу, стирку распределите на неделю. В выходные дни нужно отдыхать. Дайте отдохнуть своей голове от букв и цифр.

10) Используйте специальные программы

Упрощайте себе жизнь с помощью специальных приложений. Если работа с определенными данными у вас всегда проходит тяжело, поинтересуйтесь, а нет ли специальных программ, приложений, которые смогут частично организовать правильно этот процесс за вас?

Текст: Flytothesky.ru