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Итоги терактов в Париже: количество туристов за год упало на 1,5 млн

21.02.2017 20:30 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Число туристов, посетивших Париж в прошлом году, сократилось на 1,5 миллиона человек после терактов ноября 2015 года, такие данные опубликовал Региональный комитет по туризму.

Итоги терактов в Париже: количество туристов за год упало на 1,5 млн
© REUTERS Robert Pratta
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Так, количество туристов, приехавших в столицу Франции из Японии, уменьшилось на 41%, китайцев – на 21%, россиян – на 27%, американцев – на 4,9%. 

Сообщается, что сфера туризма в результате этого потеряла около 1,3 миллиарда евро.

Серия нападений в Париже и его пригороде Сен-Дени произошла вечером 13 ноября 2015 года: у стадиона "Стад де Франс"  трое джихадистов взорвали "пояса смертников", были также атакованы рестораны и кафе, захвачены заложники в концертном зале "Батаклан". Жертвами терактов, по данным французских властей, стали 130 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Сфера туризма французской столицы в результате падения турпотока потеряла около 1,3 миллиарда евро.

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