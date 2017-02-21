МИНСК, 21 фев – Sputnik. Число туристов, посетивших Париж в прошлом году, сократилось на 1,5 миллиона человек после терактов ноября 2015 года, такие данные опубликовал Региональный комитет по туризму.



© REUTERS Robert Pratta Жители Франции: мы не отказываемся от чести быть мишенью

Так, количество туристов, приехавших в столицу Франции из Японии, уменьшилось на 41%, китайцев – на 21%, россиян – на 27%, американцев – на 4,9%.

Сообщается, что сфера туризма в результате этого потеряла около 1,3 миллиарда евро.

Серия нападений в Париже и его пригороде Сен-Дени произошла вечером 13 ноября 2015 года : у стадиона "Стад де Франс" трое джихадистов взорвали "пояса смертников", были также атакованы рестораны и кафе, захвачены заложники в концертном зале "Батаклан". Жертвами терактов, по данным французских властей, стали 130 человек.