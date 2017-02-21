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Итоги терактов в Париже: количество туристов за год упало на 1,5 млн
21.02.2017 20:30 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев – Sputnik. Число туристов, посетивших Париж в прошлом году, сократилось на 1,5 миллиона человек после терактов ноября 2015 года, такие данные опубликовал Региональный комитет по туризму.
© REUTERS Robert Pratta
Так, количество туристов, приехавших в столицу Франции из Японии, уменьшилось на 41%, китайцев – на 21%, россиян – на 27%, американцев – на 4,9%.
Сообщается, что сфера туризма в результате этого потеряла около 1,3 миллиарда евро.
Серия нападений в Париже и его пригороде Сен-Дени
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Сфера туризма французской столицы в результате падения турпотока потеряла около 1,3 миллиарда евро.
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