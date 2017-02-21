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Не для слабонервных: у этого паука есть руки!
22.02.2017 08:38 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум хочет показать читателю паука фрина, обладающего конечностями, весьма похожими на руки!
Эти жгутоногие пауки абсолютно безобидны для людей, ведь яда у них нет. «Руки» у фринов — это педипальпы, которые они используют для охоты на насекомых. А живут они только в тропических странах, поэтому жителям России точно не надо бояться того, что такой паучок может оказаться в их квартире.
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Большинство людей на планете до обморока боится пауков. Неудивительно, эти создания внушают ужас, особенно если выглядят очень непривычно.
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