Если бы мы только знали, каких успехов смогли бы добиться, как только избавимся от комплексов неполноценности, наша жизнь поменялась бы в корне в один миг. А ведь действительно, когда мы сталкиваемся с определенными жизненными ситуациями, то часто говорим себе «Если бы я был другим, у меня давно бы уже было то и это» или «Не будь у меня определенной черты характера или изъяна во внешности, я бы абсолютно точно жил по-другому». И когда со своим недостатком наконец-то удается разобраться, на деле оказывается, что не очень-то он и мешал. Конечно, ведь в действительности проблема сидит в голове, и изымать ее оттуда нужно как можно скорее. Как это сделать? Сейчас мы и рассмотрим.





1. Найти причину

Если причиной вашего комплекса неполноценности является не внешний изъян, то, возможно, придется обратиться за помощью к психотерапевту. С его помощью удастся докопаться до более глубоких проблем, которые могли быть заложены в человека еще в детстве.

2. Найти в себе сильные стороны

В жизни не бывает ничего абсолютно плохого или абсолютно хорошего. Поэтому имейте в виду, если у вас есть, на ваш взгляд, две отрицательные стороны, которые порождают комплекс неполноценности, то обязательно найдутся и две положительные.

3. Записать на листке свои плюсы и минусы

Постарайтесь вспомнить все свои достоинства и недостатки, после чего запишите их в два столбика. В левый столбик недостатки, в правый достоинства.

4. Прибегнуть к помощи любящих вас людей

Если у вас имеется комплекс неполноценности, то наверняка вам не составит особого труда перечислить все свои существующие недостатки и приписать к ним вымышленные. А вот с достоинствами будет сложнее. Поэтому попросите близких и любящих вас людей описать ваши достоинства и любые другие качества, за которые вас любят и ценят.

5. Распрощаться с недостатками

Разумеется, так просто взять и полюбить себя не получится. Поэтому мы предлагаем вам для начала распрощаться со своими недостатками в буквальном смысле. Возьмите листик, на котором записаны ваши плюсы и минусы и отрежьте левый столбик. То есть столбик с описанными недостатками. Для большей эффективности лучше его сжечь.

6. Сконцентрироваться на достоинствах

Знаете, чем отличаются успешные и самолюбивые люди от закомплексованных? Они акцентируют внимание именно на своих достоинствах, а не на изъянах. Не думайте, что у них нет недостатков. Есть! Просто они умело их игнорируют.

7. Провести эксперимент

Теперь давайте попробуем провести эксперимент. В течение определенного периода времени (пусть это будет неделя) по возможности напоминайте себе и окружающим о своих достоинствах. Не обязательно постоянно говорить о них вслух, достаточно просто вскользь о них вспоминать. Человек так устроен, что если изо дня в день он будет давать себе одни и те же установки, рано или поздно он в них поверит.

Обязательно помните, что избавиться от комплекса неполноценности вполне реально, главное искренне в это поверить. Как только вы убедите себя в том, что это возможно, окружающий мир предстанет перед вами в абсолютно ином свете.

Текст: Flytothesky.ru