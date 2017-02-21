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25 фактов, которые расширят вашу эрудицию
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А Фактрум предлагает читателю познакомиться с интересными фактами, которыми вы точно захотите поделиться с друзьями при встрече!
- За семьдесят лет жизни человек проживает десять лет понедельников.
- Человек ест пироги и пиццу изнутри наружу.
- Любую вид картошки, попадающий в желудок, воспринимается им как пюре.
- На самом деле космос вовсе не пустой и безжизненный, в нём содержится вообще всё.
- Если вы думаете, что за вами кто-то следит, то зевните. Человек, следящий за вами, тоже зевнёт.
- У «Тетриса» есть конец!
- В 1962 году в Танзании вспыхнула эпидемия смеха. Она длилась полтора года, и ей были охвачено больше тысячи человек.
- Впервые рекламные джинглы — песенки, ставшие потом звучать в теле- и радиорекламе, появились в газетах. Тогда читателям предлагалось самим их спеть.
- В период между 1836 и 1960 годами на большинстве фотографий присутствовали младенцы. Это было связано с высокой смертностью детей, поэтому родители стремились увековечить память о них.
- Самки тли рожают самок тли, которые беременны самками тли.
- Самым популярным подарком на 21 день рождения в девятнадцатом и начале двадцатого века было удаление зубов и замена их протезами.
- Почти 99% из когда-либо существовавших организмов не оставили никаких следов, даже в окаменелостях.
- Первые поезда метро в Лондоне называли канализационными трамваями.
- За непотраченные подарочные сертификаты британские магазины выручают почти двести пятьдесять миллионов фунтов в год.
- В афганской провинции Гильменд 90% преступления совершаются самими работниками местной полиции.
- По-арабски цифры пишутся слева направо, а слова — справа налево. Поэтому при чтении текста с большим количеством цифр его приходится читать одновременно в обе стороны.
- На самом деле в кубизме отсутствуют кубы. По теории постимпрессиониста Поля Сезана, любой объект можно визуально разбить на конусы, цилиндры и сферы.
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