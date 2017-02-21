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Странная голландская забава: зависание на штанах
22.02.2017 11:21 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум хочет рассказать читателю, откуда же «растут ноги» у этой весьма необычной игры.
Хоть со стороны и может показаться, что эти дети и взрослые отбывают какое-то наказание, на самом деле они просто играют!
Главное правило в этой игре: ноги ни в коем случае не должны коснуться поверхности воды или земли, смотря над чем висят её участники. Тот, кто продержится дольше своего соперника, выигрывает
Эта игра и сегодня достаточно популярна, а берёт она своя начало в восемнадцатом веке
Конечно, в то время не было современных джинсов, поэтому участники висела на простых хлопковых штанах
Тогда эта игра часто использовалась для того, чтобы молодые люди могли показать свою силу и удаль перед девушками, а выиграв — сделать предложение выйти за них замуж
Современные голландцы играют в эту необычную игру на выходных, во время проведения различных деревенский ярмарок и фестивалей, и даже на корпоративах!
Детишкам же это развлечение помогает натренировать выносливость, силу и сноровку
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В каждой стране есть свои национальные развлечения и традиции. Вот, например, в Голландии люди висят на джинсах, чтобы показать свою силу и ловкость!
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