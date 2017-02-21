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Странная голландская забава: зависание на штанах

22.02.2017 11:21 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет рассказать читателю, откуда же «растут ноги» у этой весьма необычной игры.

Хоть со стороны и может показаться, что эти дети и взрослые отбывают какое-то наказание, на самом деле они просто играют!

Странная голландская забава: зависание на штанах
Источник фотографий: Foto-history.livejournal.com

Главное правило в этой игре: ноги ни в коем случае не должны коснуться поверхности воды или земли, смотря над чем висят её участники. Тот, кто продержится дольше своего соперника, выигрывает

Странная голландская забава: зависание на штанах

Эта игра и сегодня достаточно популярна, а берёт она своя начало в восемнадцатом веке

Странная голландская забава: зависание на штанах

Конечно, в то время не было современных джинсов, поэтому участники висела на простых хлопковых штанах

Странная голландская забава: зависание на штанах

Тогда эта игра часто использовалась для того, чтобы молодые люди могли показать свою силу и удаль перед девушками, а выиграв — сделать предложение выйти за них замуж

Странная голландская забава: зависание на штанах

Современные голландцы играют в эту необычную игру на выходных, во время проведения различных деревенский ярмарок и фестивалей, и даже на корпоративах!

Странная голландская забава: зависание на штанах

Детишкам же это развлечение помогает натренировать выносливость, силу и сноровку

 
 
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В каждой стране есть свои национальные развлечения и традиции. Вот, например, в Голландии люди висят на джинсах, чтобы показать свою силу и ловкость!

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