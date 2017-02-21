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Топ-10 великолепных анекдотов дня

22.02.2017 11:40 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум предлагает вам потратить немного своего драгоценного времени на чтение забавнейших анекдотов!

Топ-10 великолепных анекдотов дня

Судья — подсудимому:
— Ну перестаньте волноваться и расскажите, как это произошло.
— Я ужасно расстроен. А было так. Я сидел и чистил ножичком апельсин. Тут подошел этот тип, поскользнулся на апельсиновой корке и упал прямо на нож.
Судья:
— И так три раза подряд?

 
 
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Перерыв на работе прекрасен тем, что вы можете пойти выпить кофе, поболтать с коллегами или быстренько сбегать по своим делам. А если эта пауза выдалась...

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