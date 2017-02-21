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Судья — подсудимому:

— Ну перестаньте волноваться и расскажите, как это произошло.

— Я ужасно расстроен. А было так. Я сидел и чистил ножичком апельсин. Тут подошел этот тип, поскользнулся на апельсиновой корке и упал прямо на нож.

Судья:

— И так три раза подряд?