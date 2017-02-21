5 причин охлаждения в отношениях





«Мы спим в одной постели больше 10 лет, отсутствие эротического желания в наши годы нормально!» Или так: «Теперь она не просто любимая, но мать моих детей. Страсть перешла на другой уровень… духовный». И еще тысячи оправданий тому, почему в отношениях поселилась рутина, лишив секс изюминки, переведя наслаждение в ранг раздражающей повинности. Увы, красивому белью и игрушкам из секс-шопа не под силу в корне изменить ситуацию. Даже если она сбросит десяток лишних килограммов, а он отвезет ее в Париж, сексуальность партнеров останется на прежнем уровне.

Хотите узнать истинную причину исчезновения страсти? Мы поделимся некоторыми наблюдениями, которые помогут заново разжечь сексуальность друг друга. Итак, что влияет на угасание чувств между партнерами?

1. Отсутствие четкого понимания ролей в паре

Если на вопрос, чего вы ждете от любимого человека, ответ размыт, не стоит удивляться исчезновению плотского желания в отношениях. Женщины часто описывают идеального мужчину как заботливого отца, нежного друга и настоящего альфа-самца в постели. Но может ли человек успешно совмещать в себе две кардинально противоположные ролевые модели? Быть заботливым и напористо-агрессивным? Тот же вопрос к сильному полу. Мужчины часто ждут от женщин самостоятельности в жизни и одновременно хотят видеть нежную домашнюю кошечку. А может ли дама одновременно быть сильной и слабой, независимой и покладистой? Это нонсенс.

Определитесь, кого вы желаете видеть рядом с собой, какую роль должен нести партнер? В отношениях между вами не должно быть неопределенностей.

2. Страх потерять свое «я» в отношениях

Хороший секс предполагает не только близость тел, но и искренность душ. А потому сложно представить себе процесс соития между любовниками, когда кто-то кому-то не доверяет, боится раскрыть все карты, показать себя настоящего. Можно ли говорить о страсти там, где партнер не чувствует себя свободно? Когда кто-то в паре закрывается, боится стать зависимым от партнера, почувствовать себя беззащитным, это приводит к отчужденности. Интимность предполагает обнажение слабостей и отказ от независимости, без которых невозможно по-настоящему принять друг друга.

3. Навязчивая зависимость от партнера

Сложно выстроить легкие и комфортные отношения там, где один из партнеров является источником жизненной энергии для другого. Посудите сами, когда один человек становится гарантом финансового благополучия семьи, несет на себе функцию воспитателя, кормильца или центра постоянной эмоциональной поддержки – это ненормально. В такой паре исчезает равенство, партнеры становятся в позицию родителя и ребенка. Один постоянно требует: «дай мне», «защити меня», «развесели меня», «скажи, что я хороший и важный», «подбодри меня». Другой чувствует себя обязанным первому, вынужденным не по собственной воле нести крест за двоих, что быстро утомляет. Как вообще «родителю» хотеть своего «ребенка»? Чувствовать эротическое влечение к тому, к кому больше не испытываешь уважения, в ком не можешь найти поддержки? Влечение в зависимых отношениях быстро сходит на «нет».

4. Отрицательные сексуальные установки

Если вы росли в семье, где считалось нормальным обходить темы проявления сексуальности десятой дорогой, осуждающе цокать языком при виде короткой юбки или накрашенных ресниц – считайте, вы тот самый кандидат, который стал заложником детских комплексов.

Очень часто запрет на выражение сексуальности нам вбивают в головы закомплексованные родители, которые сами выросли во времена тотальной интимной безграмотности. От таких не редкость услышать фразы вроде: «Родила? Хватит щеголять в облегающих нарядах, надевай косынку и гляди за детьми». «Страсть после 35-ти? Извращенцы…» «Удовольствие в постели придумали мужчины, женщина должна терпеть». «Ты некрасивая, значит, будешь брать умом!» Итого, ребенок неосознанно перенимает ошибочные установки родителей, вырабатывая негативное отношение к собственной сексуальности, которое мешает наслаждаться близостью. В таком случае не обстановку нужно менять, а идти работать с психологом.

5. Перфекционистское стремление к идеалу

Хотя нет ничего совершенного, перфекционисты не теряют надежды во всем быть на высшем уровне. Такие люди поначалу очень страстные и изобретательные любовники, но со временем их постигают сомнения в том, удалось ли стать лучшими, а может, попытка провалилась? Особенно болезненный удар по самооценке происходит в порыве ссоры, когда не самым приятным образом касаются темы его сексуальных возможностей.

Что получается? Боясь снова очутиться не на высоте, любимый человек решает не испытывать судьбу вовсе, переключаясь на то, что у него получается идеально – карьера, воспитание детей, любимое хобби. Т. о. секс обесценивается, человек запрещает себе хотеть, чтобы больше не испытывать мук совести из-за очередной любовной неудачи. И дело не в том, что он или она разлюбили, сказывается боязнь очередного провала.

Выводы

Если никак не удается наладить интимную жизнь, а советы «изменить место локации» или «попробовать ролевые игры» помогают мало, самое время обратиться внутрь себя, чтобы проработать проблему на глубинном уровне. Чего вы боитесь на самом деле? Насколько ваши отношения с партнером искренни, можете ли вы довериться друг другу, чувствуете ли себя свободными в ваших взаимоотношениях? Только ответив на эти вопросы, можно открыть в себе силу истинного сексуального желания.

Текст: Flytothesky.ru