Нет в жизни женщин более животрепещущего вопроса, чем «Любит или не любит?». Казалось бы, цветы дарил, в кино водил, обнимал и ласково называл. Но это ли любовь? Стоит ли верить всему сказанному, обещанному и сделанному мужчиной? Как понять, что мужчина не испытывает теплых чувств, а лишь преследует какие-либо определенные цели?





1. Он ссылается на занятость

Если мужчина на протяжении длительного периода времени отказывает вам в помощи и внимании, ссылаясь на то, что он катастрофически занят и у него нет времени, скорее всего, он вас не любит. Любящий мужчина всегда выкроит пару-тройку часов для своей половинки.

2. Он ставит вас на второе место

Каким бы трудоголиком, карьеристом и душой компании ни был мужчина, его возлюбленная всегда будет стоять у него на первом месте. Если в вашей ситуации это не так, стоит задуматься: а любит ли?

3. Он постоянно придирается

Сначала ему не нравится, как и что ты готовишь, потом он начинает учить тебя жизни, общению с окружающими. Ему не нравится, как ты одеваешься и красишься, его раздражает твоя работа и твои ненормальные, по его словам, подружки. Знакомо? Такой человек вряд ли испытывает истинные чувства.

4. Его больше волнуют свои проблемы

У вас заболел любимый питомец, потек кран, сломался телефон? Вы ждете помощи от любимого человека, а в ответ слышите «это меня не касается», «сама натворила — сама и разгребай». Ответ очевиден: мужчина просто не любит вас .

5. Он не ревнует

По-настоящему любящий мужчина априори не может быть равнодушным. Ревность (в разумных пределах) – это составляющая любви. Поэтому не стоит верить чувствам мужчины, которому абсолютно не интересно, где вы были прошлым вечером и с кем вы часами болтаете по телефону.

6. Он продолжает знакомиться с женщинами

Серьезно настроенному человеку абсолютно не нужны регулярные знакомства с противоположным полом, если они, конечно, не связаны с работой. Любящий мужчина просто не станет волновать любимую двусмысленными переписками в социальных сетях и регулярными встречами со «старыми подругами».

7. Он отказывается от близости

Любящий мужчина, каким бы уставшим он ни был, не станет пренебрегать интимной близостью со своей половинкой, если у него, конечно, нет проблем по мужской части. Поэтому не стоит слепо верить такому мужчине, который готов делить с вами ложе раз или два в месяц.

8. Он не делает приятных вещей

Мужчина, который испытывает действительно глубокие чувства, непременно будет радовать объект своей любви приятными мелочами. Это не обязательно будут драгоценные подарки. Внимание, слова любви, помощь в бытовых делах, уступки – все эти вещи свидетельствуют о том, что мужчина любит. Равнодушный же мужчина посчитает эти маленькие приятности сущей глупостью.

9. Он не слушает вас

Мужчина, окрыленный любовью, всегда с неподдельным интересом слушает свою любимую. Вы будете пятый раз рассказывать ему о том, как весело провели вчерашний день, а он будет делать вид, что ему это интересно. А вот мужчина, который не любит, скорее прервет вас на полуслове и подчеркнет, что уже устал от ваших не несущих смысла и бесконечно повторяющихся рассказов.

10. Он экономит на вас

Влюбленный мужчина, даже если он прирожденный скряга, будет стараться радовать любимую приятными мелочами. Ему не жалко потратить деньги на женщину, если он чувствует, что для нее эта покупка действительно важна.

К сожалению, не всегда нам сразу удается рассмотреть истинное лицо мужчины. Поэтому, милые женщины, будьте внимательны при выборе спутника жизни. Статус и материальные блага – это мелочи. Настоящая любовь стоит гораздо дороже!

Текст: Flytothesky.ru