﻿ Важные факты о кошачьем уме и повадках, которые должен знать каждый котовладелец. 21.by
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Важные факты о кошачьем уме и повадках, которые должен знать каждый котовладелец

22.02.2017 14:32 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум приготовил для читателя подборку фактов о поведении котиков, которые помогут вам лучше их понять.

Важные факты о кошачьем уме и повадках, которые должен знать каждый котовладелец

Недавно учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что мозг собак за последние шестьдесят миллионов лет значительно вырос в размерах, а вот у кошек остался без изменения. Сегодня псов используют для множества целей, например, для розыска людей или поиска опасных веществ, поэтому неудивительно, что их мозг эволюционировал. Но с другой стороны, кошек просто сложнее научить подобным трюкам.

Важные факты о кошачьем уме и повадках, которые должен знать каждый котовладелец

И дикие, и домашние кошки способны с легкостью обмануть своего противника или заманить хитростью добычу. Примером тому может служить поведение во время охоты кошки маргай, обитающей в лесах Амазонии. Она способна имитировать крики обезьян-тамаринов, чтобы заманить их поближе и напасть. Это ли не признак ума?

Важные факты о кошачьем уме и повадках, которые должен знать каждый котовладелец

В ходе одного эксперимента удалось выяснить, что кошки могут помнить о каком-либо препятствии на их пути только десять минут. Если кошка перешагнет барьер передними лапами, а потом её остановят и не дадут пройти дальше в течение десяти минут, то она забудет, что ей нужно перешагнуть препятствие задними лапами. Зрительная память у кошачьих намного хуже мышечной, поэтому если вы отвлечете кошку от какого-то занятия, то она забудет о том, чем занималась буквально за пару секунд.

Важные факты о кошачьем уме и повадках, которые должен знать каждый котовладелец

За прошедшее с момента приручения кошек человеком эти пушистые создания выработали особый звук, который кажется людям невероятно противным и пронзительным. С его помощью кошки могут заставить хозяина покормить их или сделать то, что надо именно им. Таким образом они общаются с людьми.

Важные факты о кошачьем уме и повадках, которые должен знать каждый котовладелец

Из-за меняющихся климатических условий кошки сегодня размножаются более активно, поэтому рождается всё больше котят. Но этот факт омрачает только одно: многие не готовы взять кошку в дом, поэтому большинство из них вынуждено жить на улице в плохих условиях.

Важные факты о кошачьем уме и повадках, которые должен знать каждый котовладелец

Согласно последним исследованиям, больше половины кошек и котов, живущих дома, страдают от избыточного веса. Это случается из-за того, что хозяева дают любимцам корм по первому же их требованию, чем и пользуются пушистые любители поесть, которые к тому же мало двигаются.

Важные факты о кошачьем уме и повадках, которые должен знать каждый котовладелец

Собаки черпают воду всей поверхностью языка, а кошки прикасаются кончиком языка к поверхности воды и втягивает образующийся столбик жидкости, крепко смыкая челюсти. При помощи такого способа представители семейства кошачьих могут за минуту выпить почти тридцать миллилитров жидкости.

Важные факты о кошачьем уме и повадках, которые должен знать каждый котовладелец

Если кошка охотиться на грызунов, то она с легкостью может подхватить микроорганизм Toxoplasma gondii. Когда он попадает в организм человека, то вызывает токсоплазмоз — заболевание, влияющие на самочувствие и поведение. При этом человек начинает испытывать высокую тревожность и замедленную реакцию, а если уровень иммунитета понижен, то это заболевание и вовсе может стать смертельным.

 
 
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Множество людей просто обожает котиков. Но за что же их так любят? Наверно, эти пушистые мурчащие создания обладают какой-то магией…

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