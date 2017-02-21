МИНСК, 22 фев — Sputnik. Белорусско-французская туристическая компания "Мерлинтур" предложила Министерству по налогам и сборам проводить розыгрыш путевок в Египет среди уплативших сбор на финансирование госрасходов.

Отсканированное письмо министру по налогам и сборам Сергею Наливайко за подписью коммерческого директора туроператора Константина Коледы было опубликовано в среду в Facebook.



© Sputnik / Виктор Толочко Путеводитель по декрету №3: что считать трудной жизненной ситуацией?

"Да, мы действительно предложили министерству провести такой розыгрыш. Идея появилась, когда моей жене тоже пришло такое "письмо счастья" об уплате "налога на тунеядство". Ведь организовано все не очень хорошо, сейчас МНС воюет на линии фронта, Администрация президента вынуждена ездить и что-то объяснять. А если бы среди "тунеядцев" разыгрывали путевки — все было бы куда интереснее и веселее", — отметил Sputnik Коледа.

По словам собеседника агентства, он уверен: если идея по розыгрышу между "тунеядцами" будет одобрена МНС, то многие добровольно захотят оплатить сбор на финансирование госрасходов.

"И многие даже завидовать наверняка будут такой возможности", — добавил представитель туроператора.

Письмо в МНС было направлено во вторник, ответа из ведомства в "Мерлинтур" еще не получили, но настроены на реализацию своего замысла более чем оптимистично.

Декрет президента Беларуси №3 "О предупреждении социального иждивенчества" был подписан в 2015 году: согласно документу, не участвующие в оплате госрахсодов более полугода обязаны платить сбор в 20 базовых величин. За 2015-й год извещения о необходимости уплаты сбора получили более 470 тысяч белорусов, из них к последнему дню оплаты сумму внесли лишь немногим более 50 тысяч.