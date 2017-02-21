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Северные корейцы тоже умеют улыбаться!

22.02.2017 17:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Говорят, что в Северной Корее улыбаются только её «уважаемые лидеры», демонстрируя счастье и благоденствие. Но после шести поездок в самую закрытую страну мира, можно сказать, что северокорейцы – не роботы, как их изображают… Они тоже умеют улыбаться!

Даже если они страдают от диктатуры и отсутствия всяческих свобод, у них тоже в жизни бывают счастливые моменты… Сделать эти фотографии было непросто, поскольку за иностранцем, приехавшим в Северную Корею, всегда следят соответствующие люди и смотрят на всё и всех с подозрением, даже когда они видят улыбающиеся лица!

1. Улыбающиеся актеры на ступеньках пхеньянской киностудии

Северные корейцы тоже умеют улыбаться!

2. Маленькая девочка на международном фестивале цветов «Кимирсения и Кимченирия» в Пхеньяне

Северные корейцы тоже умеют улыбаться!

3. Девушка с букетом цветов в Пхеньяне

Северные корейцы тоже умеют улыбаться!

4. Северокорейские солдаты в Пхеньяне

Северные корейцы тоже умеют улыбаться!

5. Кореянки едят мороженое в пхеньянском парке в один из национальных праздников

Северные корейцы тоже умеют улыбаться!

6. Народные гуляния 15 апреля (день рождения Ким Ир Сена) в Пхеньяне

Северные корейцы тоже умеют улыбаться!

7. Директор энергетической компании в парке развлечений Кэсон

Северные корейцы тоже умеют улыбаться!

8. Улыбающаяся военнослужащая в фуражке с красной звездой, Самджиён, провинция Рянган

Северные корейцы тоже умеют улыбаться!

9. Улыбающаяся девочка в национальной одежде, Пхеньян

Северные корейцы тоже умеют улыбаться!

10. Улыбающаяся военнослужащая в Башне Чучхе, Пхеньян

Северные корейцы тоже умеют улыбаться!

 
 
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