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Северные корейцы тоже умеют улыбаться!
22.02.2017 17:46 — Калейдоскоп | Flytothesky
Говорят, что в Северной Корее улыбаются только её «уважаемые лидеры», демонстрируя счастье и благоденствие. Но после шести поездок в самую закрытую страну мира, можно сказать, что северокорейцы – не роботы, как их изображают… Они тоже умеют улыбаться!
Даже если они страдают от диктатуры и отсутствия всяческих свобод, у них тоже в жизни бывают счастливые моменты… Сделать
1. Улыбающиеся актеры на ступеньках пхеньянской киностудии
2. Маленькая девочка на международном фестивале цветов «Кимирсения и Кимченирия» в Пхеньяне
3. Девушка с букетом цветов в Пхеньяне
4. Северокорейские солдаты в Пхеньяне
5. Кореянки едят мороженое в пхеньянском парке в один из национальных праздников
6. Народные гуляния 15 апреля (день рождения Ким Ир Сена) в Пхеньяне
7. Директор энергетической компании в парке развлечений Кэсон
8. Улыбающаяся военнослужащая в фуражке с красной звездой, Самджиён, провинция Рянган
9. Улыбающаяся девочка в национальной одежде, Пхеньян
10. Улыбающаяся военнослужащая в Башне Чучхе, Пхеньян
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Говорят, что в Северной Корее улыбаются только её «уважаемые лидеры», демонстрируя счастье и благоденствие. Но после шести поездок в самую закрытую страну мира,...
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