Когда живешь с мужчиной бок о бок на протяжении долгого периода времени, понять, о чем он мечтает и чем его можно удивить, совсем не сложно. Но как же поступить с мужчиной, которого вы знаете лишь поверхностно? Как сделать ему приятно? Справиться с задачей поможет гороскоп сюрпризов.





Чем удивить мужчину знака Овен? Ответ очевиден. Преподнести ему что-нибудь яркое, «взрывное» и запоминающееся. Овны – любители получать адреналин, поэтому прыжок с парашютом, лотерейный билет или незабываемая ночь любви – все это явно придется по вкусу вашему приятелю.

А вот сюрприз для мужчины знака Телец должен быть продуман заранее до мелочей. Этим парням непросто угодить. Однозначно сюрприз для них должен быть ценным и функциональным, так что скупиться на подарках не рекомендуется. Не стоит забывать, что Тельцы – домоседы, поэтому идеальным вариантом будет сюрприз, устроенный дома или в комфортабельном заведении.

Если ваш избранник родился под знаком Близнецы, то удивить его вам не составит особого труда. Эти ребята в большинстве своем любители шумных вечеринок и посиделок в компании новых знакомых. Организуйте для Близнецов встречу со старыми друзьями, отправьтесь вместе в боулинг, в бар или на пикник. Для Близнецов такой сюрприз станет приятной неожиданностью.

Мужчины-Раки все, как один, ценят заботу и внимание. Они необычайно романтичны и чувственны. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш Рак был на седьмом небе от счастья, устройте ему романтический ужин в гостиничном номере или подарите собственноручно связанный шарф. Раки ценят сюрпризы, в которые вложена частичка души.

Кто-то, а вот Лев уж точно не придет в восторг от связанного шарфика. Если уж вы решитесь удивить этого парня, то придется вложить в сюрприз не только душу, но и все свои средства. Мужчины-Львы обычно высоко ценят дорогой алкоголь, технику в дом и брендовую одежду.

Девы – мужчины практичные и расчетливые, они не любят бесполезных дорогостоящих подарков. Так что прежде чем устраивать сюрприз своему мужчине, лучше все-таки узнать, чем он интересуется и о чем мечтает. Сюрприз в виде абонемента в тренажерный зал или в магазин «все для охоты и рыбалки» наверняка придется ему по вкусу.

Мужчины-Весы – настоящие гурманы, эстеты и ценители прекрасного. Удивить мужчину этого знака можно, подарив ему портмоне из крокодиловой кожи, пояс, часы, дорогой парфюм, картину известного художника или билет на концерт любимой группы.

Скорпионы – мужчины чувственные и неординарные. Типичные подарки их вряд ли удивят. Попробуйте удивить мужчину знака Скорпион прогулкой на лошадях, совместным походом в СПА-центр или заранее изученным страстным танцем. Такие сюрпризы ему точно понравятся.

Мужчины-Стрельцы не особо привередливы в плане подарков. Главное сохранить эффект неожиданности. Если сюрприз готовится ко дню рождения мужчины, то лучше отложить его до позднего вечера, чтобы Стрелец о нем не догадался. Любая подаренная побрякушка впечатлит Стрельца, если будет преподнесена вместе с салютом и оркестром под его окнами.

Лучшим сюрпризом для Козерога будет фраза «я положила крупную сумму денег в банк на твой счет». А если без шуток, то Козерог всегда будет рад сюрпризу, который подчеркнет его статус или улучшит материальное состояние. Так что не важно, что именно вы подарите мужчине-Козерогу, главное, чтобы сюрприз был ценный.

Мужчины-Водолеи любят разгадывать загадки. А все привычное и обыденное слишком быстро гасит огонь в их глазах. Устройте своему Водолею квест по городу с каверзными заданиями и препятствиями. Совсем не важно, что в результате будет ждать Водолея на финише, азарт для них – лучше любого подарка.

Мужчины знака Рыбы – натуры чувственные и сентиментальные. Они обязательно придут в восторг от посвященной им песни или от признаний на асфальте у них под окнами. Не забудьте дополнить свое творчество ценным подарком и расслабляющим массажем перед сном. Рыбы любят и ценят повышенное внимание к себе.

Текст: Flytothesky.ru