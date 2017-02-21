У всех нас есть свои собственные суеверия. К некоторым из них мы привыкли настолько, что даже уже не задумываемся над тем, а что, собственно, стоит за той или иной приметой, и каково её происхождение. Мы просто знаем, что разбитое зеркало – это плохо, а подкова рожками вверх – это очень даже хорошо. Давайте все же заглянем в историю, чтобы понять, почему же так не везет черному коту.





1. Почему мы стучим по дереву?

Древние язычники считали, что в деревьях живут духи, потому стук по дереву был рассчитан на привлечение их внимания, чтобы затем можно было обратиться к духу за помощью. Одним стуком дух вызывался, а второй стук означал глубокое признание и благодарность. Позже эта идея получила свое отражение в новых религиозных течениях. Христиане стучали по деревянному кресту, чтобы привлечь внимание Бога, а иудеи с помощью специального постукивания заходили в тайные синагоги, скрытые от глаз вездесущих слуг инквизиции. В наше же время стук по дереву стал почти интернациональным рецептом от невезения.

2. Почему разбитое зеркало предвещает неудачу?

Отражение в зеркале – это фактическая проекция вашей души, потому и разбитое зеркало ассоциировалось с разбитой душой, в результате чего она становится уязвимой для внешнего негативного воздействия на долгих семь лет. Семерка – вообще одна из любимых цифр у людей! Еще одна версия: невезение вызывается не внешними силами, а по причине собственной сломанной и недействующей души. Кстати, идея души, живущей в зазеркалье, очень древняя. Вспомните хотя бы миф о Нарциссе, который умер от любви к собственному отражению.

3. Почему подкова – это символ удачи и везения?

Подковы на удачу – еще одна странная вещица, в которую верят люди; сама же история подков относится еще к древним кельтам. Согласно кельтским преданиям, Земля была когда-то населена маленькими людьми-гоблинами, которые мастерски насылали порчу, начиная от бесплодия и заканчивая плохо несущимися курами. Потому, чтобы отпугнуть этот зловредный народец, леди вешали железную подкову над входной дверью. Это был двойной удар: гоблины боялись железа, связанного с оружием, а форма подковы напоминала серп луны кельтского бога.

4. Что плохого может случиться в полнолуние?

Это суеверие, которое выдержало испытание временем, и родилось оно чуть ли не во времена Древнего Рима и Древней Греции. Психологи даже называют это «иллюзорной корреляцией», то есть состоянием, когда мы осознанно ждем невезения и прочих пакостей судьбы, превращая свои навязчивые ожидания в самосбывающееся пророчество, несмотря на то, что в ночь полнолуния ничего сверхъестественного не происходит вообще. Кстати, в Англии в свое время полиция даже увеличивала количество патрульных на улицах из-за роста преступности в полнолуние. Ну и не забывайте про оборотней, которые по легендам, очень любят выть на полную луну.

5. Почему мы боимся проходить под лестницей (стремянкой)?

Во-первых, это вопрос безопасности и здравого смысла. А во-вторых, существует несколько трактовок этого суеверия, которое настолько укоренилось в народном сознании, что мы до сих пор обходим стремянки стороной. Древние египтяне считали, что хождение под лестницей очень не по нраву богам. А христиане придерживались того, что лестница, прислоненная к стене, образует треугольник, ассоциирующийся со Святой Троицей, в который нельзя вторгаться. Это было не просто неуважительно, но даже могло привлечь внимание дьявола. Чуть позже люди начали сравнивать лестницу с виселицей, что тоже никак не вызывало желания под ней пройтись.

6. Почему пятница 13-е столь плохой день?

Тамплиеры действительно были арестованы в пятницу, 13 октября 1307 года, но страх людей перед этим днем определенно начался не с тамплиеров. Историки говорят, что страх перед числом 13 можно проследить, начиная с 1770 г. до н.э., прочитав 13 параграф печально известного кодекса законов царя Хаммурапи. Кроме того, на Тайной Вечере присутствовало 13 человек, а в скандинавской мифологии хитрый и лукавый бог Локи был как раз тринадцатым в пантеоне. Что касается ни в чем не повинной пятницы, то, возможно, связано это с тем, что Христос был распят именно в этот день.

7. Почему черные коты к несчастью?

Черные коты – создания удивительно красивые, а в Японии черный цвет весьма удачлив. Плохая же репутация черных кошек и котов в основном связана с колдовством. Скандинавская богиня Фрейя разъезжала в колеснице, запряженной двумя черными кошками, которые в награду за верную службу были превращены в ведьм; а шотландские легенды рассказывают о черном коте Кат Ши, умеющим красть души умирающих людей. Однако ненависть к черным котам достигла апогея при Папе Григории IX, который в 1232 году официально объявил их воплощением дьявола.

Текст: Flytothesky.ru