Мы часто слышим от окружающих, что счастливой в браке может быть лишь та женщина, которой достался «правильный» мужчина. Однако на деле оказывается, что с одним и тем же мужчиной две разные женщины могут ощущать себя как счастливыми, так и несчастными. Так может быть дело в самой женщине?





10 главных заповедей счастливой жены помогут понять, как необходимо строить отношения со своей второй половиной, чтобы они складывались наилучшим образом.

1. Любить своего мужчину со всеми его плюсами и минусами

Женщина, которая не стремится исправить все кажущиеся ей недочеты своего мужчины, всегда стоит на уровень выше той, которая лепит из мужа нечто особенное.

2. В обществе важно отзываться о супруге только положительно

Мужчины всегда с большим почетом и уважением относятся к женщинам, которые хвалят их при друзьях и не выносят семейные ссоры на всеобщее обозрение.

3. О своих желаниях и переживаниях нужно говорить мужу прямо, без двусмысленных намеков

Мужчины не всегда способны улавливать мысли своих вторых половинок. Именно поэтому очень важно уметь правильно изъясняться и не мучить себя и мужа фазами из серии «сам догадайся» или «угадай, почему?».

4. Мужчина жаждет нежности и слов поддержки не меньше женщины

Счастливая жена знает, что если она подарит порцию тепла и любви своему мужчине, то ей все вернется обратно в троекратном размере.

5. Верить словам мужчины, сказанным в порыве гнева, категорически не стоит!

Если мужчина в накаленной обстановке бросает обидное слово в адрес жены, в 90% случаев он делает это не со зла, а в качестве самозащиты.

6. Искреннее служение своему мужу растопляет сердце даже самого холодного мужчины

Женщина, которая мечтает стать счастливой женой, искренне должна хотеть дарить любовь и заботу своему мужчине. Даже черствый и сухой мужчина в заботливых женских руках становится ласковым котиком.

7. Вера в преданность мужа не позволяет ему предать свою половину

Женщины, которые на 100% доверяют своим мужчинам, гораздо реже становятся жертвами измен и обмана. Счастливые женщины помнят об этом.

8. Любой запретный плод сладок

Счастливая жена всегда помнит, что запретить что-либо делать мужу – значит подтолкнуть его к этим действиям.

9. Стать на сторону мужа в конфликтной ситуации – сохранить крепкие отношения

Если у мужчины сложилась конфликтная ситуация вне дома, жена, ставшая на сторону мужа, автоматически поднимается в его глазах на несколько ступеней.

10. Счастливая жена не разжигает конфликты, а сглаживает их

Женщины, которые любят накалять обстановку и устраивать сцены по поводу и без, быстро теряют уважение супруга и отдаляют его от себя.

Текст: Flytothesky.ru