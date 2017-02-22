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10 заповедей счастливой жены

22.02.2017 23:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы часто слышим от окружающих, что счастливой в браке может быть лишь та женщина, которой достался «правильный» мужчина. Однако на деле оказывается, что с одним и тем же мужчиной две разные женщины могут ощущать себя как счастливыми, так и несчастными. Так может быть дело в самой женщине?

10 заповедей счастливой жены

10 главных заповедей счастливой жены помогут понять, как необходимо строить отношения со своей второй половиной, чтобы они складывались наилучшим образом.

1. Любить своего мужчину со всеми его плюсами и минусами

Женщина, которая не стремится исправить все кажущиеся ей недочеты своего мужчины, всегда стоит на уровень выше той, которая лепит из мужа нечто особенное.

2. В обществе важно отзываться о супруге только положительно

Мужчины всегда с большим почетом и уважением относятся к женщинам, которые хвалят их при друзьях и не выносят семейные ссоры на всеобщее обозрение.

3. О своих желаниях и переживаниях нужно говорить мужу прямо, без двусмысленных намеков

Мужчины не всегда способны улавливать мысли своих вторых половинок. Именно поэтому очень важно уметь правильно изъясняться и не мучить себя и мужа фазами из серии «сам догадайся» или «угадай, почему?».

4. Мужчина жаждет нежности и слов поддержки не меньше женщины

Счастливая жена знает, что если она подарит порцию тепла и любви своему мужчине, то ей все вернется обратно в троекратном размере.

5. Верить словам мужчины, сказанным в порыве гнева, категорически не стоит!

Если мужчина в накаленной обстановке бросает обидное слово в адрес жены, в 90% случаев он делает это не со зла, а в качестве самозащиты.

6. Искреннее служение своему мужу растопляет сердце даже самого холодного мужчины

Женщина, которая мечтает стать счастливой женой, искренне должна хотеть дарить любовь и заботу своему мужчине. Даже черствый и сухой мужчина в заботливых женских руках становится ласковым котиком.

7. Вера в преданность мужа не позволяет ему предать свою половину

Женщины, которые на 100% доверяют своим мужчинам, гораздо реже становятся жертвами измен и обмана. Счастливые женщины помнят об этом.

8. Любой запретный плод сладок

Счастливая жена всегда помнит, что запретить что-либо делать мужу – значит подтолкнуть его к этим действиям.

9. Стать на сторону мужа в конфликтной ситуации – сохранить крепкие отношения

Если у мужчины сложилась конфликтная ситуация вне дома, жена, ставшая на сторону мужа, автоматически поднимается в его глазах на несколько ступеней.

10. Счастливая жена не разжигает конфликты, а сглаживает их

Женщины, которые любят накалять обстановку и устраивать сцены по поводу и без, быстро теряют уважение супруга и отдаляют его от себя.10 заповедей счастливой жены

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Мы часто слышим от окружающих, что счастливой в браке может быть лишь та женщина, которой достался «правильный» мужчина. Однако на деле оказывается, что с одним и...

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