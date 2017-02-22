МИНСК, 22 фев — Sputnik. Национальный авиаперевозчик "Белавиа" объявил о распродаже билетов в последние дни февраля, данные об акции размещены на сайте компании .

Очередная акция под названием "Открывай границы" стартует в 00:01 (по минскому времени) 27 февраля и завершится в 23:59 28 февраля. За два дня приобрести билеты по низким ценам смогут как гости Беларуси, так и граждане страны. Стоимость — 50 евро плюс сборы и таксы.

"Продажа только на сайте belavia.by. Акция действует только на прямые рейсы авиакомпании", — рассказали в авиакомпании и подчеркнули, что купить билет в офисах и агентов будет нельзя.

Кроме того, акция действует только на регулярные маршруты "Белавиа". "Направления в/из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Тель-Авива, Бейрута не участвуют в акции", — уточнили собеседники агентства.

Путешествовать со скидкой акции можно с 1 марта по 30 апреля 2017 года (дата возврата по второму купону), а максимальный срок пребывания — не более одного месяца.

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте "Белавиа".

Напомним, что в минувшем году, в марте, авиаперевозчик уже проводил аналогичную распродажу в честь своего 20-летнего юбилея. Тогда билеты стоили всего 20 евро. За два дня акции было продано почти 37 тысяч билетов.