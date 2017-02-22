Человеческий организм — невероятная по своей сложности система. До сих пор медицине очень часто приходится просто разводить руками, когда обнаруживается новый вирус, болезнь или сбой в ДНК. Разумеется, наука в этой области шагнула довольно сильно вперед, но факт остается фактом: самое необычное и странное нам еще предстоит узнать и изучить.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В существование этих десяти болезней сложно поверить Человеческий организм — невероятная по своей сложности система. До сих пор медицине очень часто приходится просто разводить руками, когда обнаруживается новый...