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В существование этих десяти болезней сложно поверить
23.02.2017 00:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Человеческий организм — невероятная по своей сложности система. До сих пор медицине очень часто приходится просто разводить руками, когда обнаруживается новый вирус, болезнь или сбой в ДНК. Разумеется, наука в этой области шагнула довольно сильно вперед, но факт остается фактом: самое необычное и странное нам еще предстоит узнать и изучить.
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Человеческий организм — невероятная по своей сложности система. До сих пор медицине очень часто приходится просто разводить руками, когда обнаруживается новый...
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