Он будит нас по утрам. Он собирает друзей. Он фактически создал свою собственную субкультуру и построил многомиллионные бизнесы. И это все о кофе. Starbucks и Philz Coffee, два креативных и новаторских кофейных бренда-гиганта, охотно делятся своими секретами предпринимательства: как создать реальный и подлинный опыт, как привнести что-то ценное в жизнь клиентов, и как наладить их эмоциональную связь с брендом. Успех кофе, и этих двух компаний, в частности, показывает, как бренды и даже целые отрасли могут увлечь и заинтересовать аудиторию буквально «с одного глотка».





1. Создайте что-нибудь инновационное по реальной стоимости

Компания Starbucks сделала это, предложив одну из самых успешных бонусных программ с помощью оригинальной мобильной платежной системы с мобильным заказом и функцией оплаты через свое приложение. Эта функция позволяет клиентам заказать и оплатить заказ именно в приложении Starbucks, а затем забрать свой напиток в магазине, минуя кассы и очереди. Мобильные продажи составляют 25 % от общего объема, и они продолжают расти. Таким образом, компания Starbucks хитроумно объединила свою бонусную программу, свое брендовое приложение и эксклюзивную мобильную платежную систему. Получился очень новаторский подход в розничной торговле и ресторанном бизнесе. Инсайдеры в индустрии мобильных платежей отмечают взаимозависимость бонусных программ и мобильных платежей, а также называют Starbucks явным лидером в этой области.

2. Создавайте опыт, а не просто продукт

Свидание ли у вас, встреча с другом за чашечкой кофе или даже собеседование, посещение заведений Starbucks или Philz Coffee – это приобретаемый опыт и получаемое впечатление, и предпринимательство означает понимание того, как вызвать это ощущение, а не просто продать продукт. Эти две компании сосредоточили внимание на создании самого настоящего кофейного сообщества и положительного опыта у людей как основы своего бизнеса. Генеральный директор Starbucks Говард Шульц был вдохновлен итальянской культурой кофе и тем, как они относятся к процессу его потребления. А основатель Philz Coffee Фил Джабер всегда любил собирать людей вместе для создания впечатлений и ощущений, и этот подход сохранил его сын и нынешний генеральный директор компании Джейкоб Джабер.

3. Активное присутствие в социальных медиа

Компания Starbucks известна своим вовлечением клиентов, особенно в пространстве социальных медиа. Они привлекают людей интересным контентом и забавными конкурсами. Этот кофейный гигант также преуспевает и в маркетинге агентов влияния с использованием социальных сетей для повышения узнаваемости бренда и привлечения к себе внимания. Другие крупные бренды, такие как Pepsi и Origins, также инвестируют в этот вид маркетинга, используя платформы HYPR для увеличения своего влияния в социальных медиа. Предпринимательство – это не только акцент на ваш продукт, но и вовлечение нужной аудитории, чтобы сделать её лояльной к вам.

4. Ваш подход должен быть искренним и персонализированным

И Starbucks, и Philz Coffee в этом мастера. Как Starbucks может быть искренним и персонализированным, если это компания не на один миллиард долларов? Однако она начала с укрепления социальной поддержки своего персонала, включая предоставление медицинских услуг для всех работников, и это отличает её от большинства крупных американских корпораций с посменным графиком работы персонала. А вот клиентов Philz Coffee обычно ненавязчиво знакомят с историей кофейного бренда и его истоками. Харизматичный и эксцентричный персонаж Джабер очень настоящий и реальный, и он вызывает эмоции.

5. Создайте эмоциональную связь

Эмоциональная связь с клиентами составляет большую часть коммерческого успеха Philz Coffee. Сеть кофеен этой компании всегда активно рекомендуют, и они имеют отличную репутацию у потребителей. Фактически все клиенты имеют личную взаимосвязь с Philz Coffee, поскольку компания собирает информацию о том, какие предпочтения есть у каждого из её лояльных потребителей. Starbucks тоже не отстает в укреплении эмоциональной связи с клиентами, развивая и распространяя месседж о том, как здорово пить кофе с друзьями, греться этим напитком в зимнее время и наслаждаться общением.

Текст: Flytothesky.ru