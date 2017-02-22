



Я сижу на ступеньках деревянного крыльца и провожаю взглядом проезжающих на великах детей. Мне тепло. Я счастлива, что ты есть у меня.

Ты, наверняка, самое лучшее, что есть у меня в жизни. Ты напоминаешь мне лето. Тёплые бархатные закаты цвета грейпфрута. Ты — уходящее за полукруглый горизонт асфальтированной дороги солнце. Тобой можно наслаждаться, как пустынной улицей в летний вечер, когда ступаешь босиком по горячему асфальту. Тебя хочется чувствовать через тонкую, мокрую от жары футболку. Ты похожа на счастье, сравнимое с ощущением ветра. Лёгкого летнего дуновения, когда едешь, стоя на багажнике старого велосипеда и держишься за чьи-то плечи, а воздух развевает кудрявые запутанные волосы. Ты пахнешь как забота.

Ты — это крепкие руки, которые сжимают мою расслабленную ладонь. Ты — это уставшие глаза. И эти глаза ловят блики уходящего дня и, забавно щурясь, улыбаются моим серо-зелёным. Ты напоминаешь мне о море. Бескрайнем и глубоком, где я хочу утонуть намеренно. Ведь море внутри тебя. Ты — это чувство полёта. я стою на обрыве и смотрю на чаек, кружащих вдалеке над водой, они похожи на тебя. Ты бесконечна и свободна. И мгновение, которое я хочу запомнить на всю жизнь — это ты. Вечерние краски добрые и мягкие, как ты. Ты высокая и сильная. И с высоты твоего роста я чувствую себя малышкой. Смех детей напоминает мне твою улыбку, которая заставляет улыбаться в ответ. Ты — это бескрайние объятия, в которые я падаю и теряю голову. Ты пахнешь мечтами, которые я хочу воплотить, начиная с нуля. Ты то, что живёт во мне.

Ты такая красивая, любовь.

Автор: Виктория Щебет | Flytothesky.ru