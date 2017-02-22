Английская булавка обладает одной уникальной способностью: когда она нужнее всего, ее невозможно найти. Никакие исследования не в состоянии определить причину этого явления, и оно, по-видимому, останется с нами до тех пор, пока мы не разгадаем все тайны космоса.

Может, этот секрет связан с историей открытия английской булавки, и ее автор Уолтер Хант наслал «проклятие» на свое изобретение?





Бедный парень не знал, что изобрести какую-то вещь недостаточно: надо еще уметь выгодно продать свое открытие. Вернее, он понимал, как именно продавать, но не подумал о том, сколько на самом деле может стоить его идея.





История гласит, что Хант возился с куском проволоки, пытаясь найти способ погасить долг в $15, и получил конструкцию, которую продал за $400. Это произошло в 1849 году в США. В том же году британец Чарльз Роулей получил патент на аналогичное изобретение, и булавку стали называть «английской».

Конечно, подобные вещи существовали еще в Древнем Риме и Древней Греции. Об этом говорят многочисленные броши, «фибулы» и разные украшения. Но Хант сделал из проволоки скрученную петлю и добавил «застежку», которая обеспечивала защелкивание. Представьте, сколько булавок продается в мире каждый день, и вы поймете, насколько важным было его изобретение.

Булавка была одним из многих открытий Ханта, проданных за бесценок. Он не задумывался о том, как они могут использоваться в будущем и какую прибыль принесут.

Например, он изобрел такие важные детали швейной машины, как игла с ушком и челнок. Первая деревянная модель, сделанная в 1833 году, плохо работала, и Хант моментально продал свою идею. Компания, которая купила его изобретение, создала металлическую швейную машину и выставила ее на всеобщее обозрение.





Когда Элиас Хоу и Исаак Зингер в 1850-х годах затеяли тяжбу за право обладания патента на швейную машину, Хант спохватился и подал в суд. Судья признал Ханта автором изобретения, но срок давности не позволял изменить патент. Права на машинку достались Элиасу Хоу, который впоследствии объединился с Зингером и не заплатил Ханту ни копейки.

Но Хант не бросил свои разработки. Он создал много интересных вещей, в том числе «ледяной плуг» для судов, нож-точилку, «вакуумную обувь», с помощью которой можно ходить по стенам и потолку.

У каждого из нас есть интересные идеи, но в следующий раз, когда решите что-нибудь изобрести, не уподобляйтесь Уолтеру Ханту и не продавайте свое детище за 15 долларов. История Ханта напоминает нам о том, что творческий процесс должен подкрепляться знаниями правил бизнеса.

Текст: Flytothesky.ru