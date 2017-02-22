Когда-то в детстве меня поймали на том, что поздней ночью я фривольно разгуливаю по дому, учиняя акты вандализма. Дело было далеко за полночь, спать ребенку активному не хотелось, вот и решила я немного поиграть с любимыми бабушкиными гортензиями. А чтобы не наказывать меня ремнем, она пошла хитрым путем, поведав историю о монстрах, которые в темноте охотятся на непослушных деток. Фантазию я оценила высоко, так что в свои 25 до сих пор жадно прислушиваюсь к звукам ночи, боясь высунуть кончики ушей из-под одеяла…





К чему рассказ? Часто страх темноты иррационален по своей сути и уходит корнями в детство, когда одна неосторожно брошенная фраза, нечаянный испуг или устрашающая сказка могут оставить глубокий отпечаток в душе ребенка, приведя к формированию устойчивой фобии во взрослой жизни.

Причины никтофобии: чего мы боимся на самом деле?

Помимо травмирующего опыта, пережитого в детстве, темнота вызывает в нас дискомфорт и по иным причинам. Замечали, что органы чувств у человека слабо приспособлены к работе в темное время суток? Мы хуже видим и не можем контролировать то, что происходит вокруг, потому психика переключается в режим «опасности». Тотальное неведение активирует работу фантазии: то, что нельзя разглядеть, мозг начинает дорисовывать в воображении, пытаясь сделать картину хоть сколько-нибудь ясной. Как итог, в вытянутых очертаниях теней нам начинают мерещиться лица страшных монстров, а в скрипе соседских половиц сознание ловит шаги воров, готовясь отразить нападение.

Можно ли побороть страх темноты и расслабиться? Сделать темноту другом, а не врагом? Давайте разбираться.

5 верных способов избавиться от страха темноты

В какой-то момент мне жутко надоело укрываться с головой одеялом и считать считалочку, чтобы добраться от выключателя до постели. Потому я трезво оценила шансы на победу и решила во что бы то ни стало уделать детские страхи. Как я подружилась с темнотой? Вот несколько действенных способов.

1. Отыщите ту самую причину никтофобии

Говорят, чтобы избавиться от страха, нужно заглянуть ему в лицо и понять, чего именно вы так боитесь. Например, у меня была знакомая, которая ненавидела ночи только за то, что сильнее чувствовала одиночество, боясь оказаться никому не нужной. Кому-то довелось пережить опыт ночного ограбления или даже насилия, вот подсознание и не отпускает. Ну а моя причина лежала в незатейливой детской страшилке. Осознание этого факта частично лишило страх силы, сделав его глупым и комичным.

Найдите истинную причину. Боитесь воров? Тщательнее проверяйте замки или поставьте систему сигнализации. Обожаете фильмы ужасов или детективы о паранормальных явлениях? Подумайте, какова цена ярких эмоций для вашей психики, быть может, лучше смотреть что-то более спокойное? Наконец, если пугает особенный шум, найдите его источник и устраните.

2. Создайте максимально комфортные условия для сна

Чтобы мое воображение ничего не подстегивало, я убрала лишние предметы из спальни, повесила плотные жалюзи на окна и стала проветривать комнату перед сном. В конце концов, правду говорят: чем больше кислорода, тем вкуснее сон! Если вас мучают кошмары, следите, чтобы ноги были в тепле, не переедайте на ночь жирной пищи и, конечно, ложитесь до 23 часов. Хотя сама я нередко засиживаюсь до глубокой ночи, полноценный сон действительно обладает какой-то магией.

3. Укладывайтесь в правильном настроении

Довольно сложно получить приятные ощущения от сна, когда в голове прокручиваешь один негатив. Чтобы перестать мотать на вилку мысленную жвачку из переживаний и обид, я взяла за правило заканчивать вечер только на позитивной ноте. Пара серий любимого комедийного сериала, книга со счастливым концом, прослушивание бодрых музыкальных композиций и обязательный обряд живительных объятий с любимыми людьми – все это действует успокаивающе. Еще вариант – закинуть в телефон песни для релакса, вставить в уши наушники и с улыбкой отправиться к Морфею. Действительно работает!

4. Учитесь расслаблять тело и психику

Помимо внешних атрибутов, советую прибегнуть к практике медитаций перед сном. Любите йогу, умеете наслаждаться тишиной? Используйте это. Сама я не изучала на практике живительные осанны, зато неплохо справляюсь со стрессами альтернативным способом: час спортивных занятий, чтобы снять мышечное напряжение от сидячей работы, полчаса неги в ванной с аромамаслами, а затем чашка успокаивающего травяного чая из ромашки, мяты, шиповника, барбариса или корня валерианы. Такие смеси отлично борются с бессонницей, оказывая на тело заметный успокаивающий эффект. Неплохо также побаловать себя самомассажем, эффект потрясающий.

5. Овладейте практикой успокаивающего дыхания

Если страх сильнее вас, поставьте в комнате ночник, который поможет контролировать ситуацию, или обучитесь практике глубокого дыхания. Как только почувствуете, что страх подкатывает к горлу слишком сильно, начните медленно и глубоко вдыхать воздух через носовые пазухи, так, чтобы заполнить им все легкие. Дышите глубоко минут пять, пока полностью не насытите организм кислородом, и страх обязательно отступит.

Что делать, если темноты боится ребенок?

Постарайтесь отследить в своей памяти момент, после которого малыш стал бояться: неосторожно сказанная фраза, просмотр страшного фильма, испуг? Ни в коем случае не высмеивайте фантазий своего ребенка, для него это всерьез, а вы самый близкий человек, которому он может довериться. Первое, что лучше сделать, – дать малышу понять, что он не один, вы рядом, потому всегда сможете его защитить. Второе – купите игрушку, которая будет охранять его сны, а также оставляйте включенным ночник. Третье – убаюкивайте его позитивными сказками, которые помогут преодолеть страх монстров в темноте.

Наконец, если фобия слишком серьезная, а своими силами справиться не получается, рекомендую не оттягивать момент и обратиться за помощью к специалисту. Кто знает, к чему может привести постоянный стресс. Берегите свою психику!

Текст: Flytothesky.ru