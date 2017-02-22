Быстрый метаболизм – залог стройности тела. Как часто можно услышать и увидеть примеры того, как человек поправляется или не может сбросить лишний вес именно из-за замедленного метаболизма. А ведь с возрастом этот процесс значительно снижает свою активность. Как же «разогнать» метаболизм?





Свой день нужно начинать со стакана чистой питьевой воды. Пить ее нужно натощак, до приема завтрака. Такой ритуал должен войти в привычку. Вода натощак поможет запустить процесс пищеварения еще до того, как будет съеден завтрак. Кроме того, она выводит токсины, шлаки, которые препятствуют нормальному метаболизму.

Пить воду нужно и на протяжении всего дня. Норма обычного человека – 1,5-2 литра в сутки. Сначала употреблять такое количество жидкости будет тяжело, но именно так формируются полезные привычки.

Ускорить процесс пищеварения можно и с помощью некоторых продуктов. Например, очень полезен во всех смыслах имбирь. Он в буквальном смысле «разжигает» пищеварение, никак не влияя на аппетит. Чай с имбирем можно пить несколько в раз день. Его другое важное действие заключается в поддержке иммунитета.

Дробное питание небольшими порциями – находка для тех, кто всегда хочет быть стройным и в хорошей форме. Все дело в том, что подобные приемы пищи заставляют пищеварительную систему постоянно работать, что приводит к более интенсивному сжиганию съеденного. Но это вовсе не значит, что нужно есть круглые сутки. Перерывы между приемами должны составлять 2-3 часа.

Самый действенный и безотказный способ улучшения метаболизма – это физические нагрузки. И речь идет не столько о потраченных калориях, сколько о том, что спорт способен регулировать аппетит. Он приводит этот показатель в норму, уменьшая чрезмерный аппетит, если он есть.

Особое внимание нужно обратить на продукты, содержащие большое количество клетчатки. Они благоприятно влияют на скорость пищеварения, выводят шлаки и токсины из кишечника.

Благодаря постоянному соблюдению данных правил каждый сможет существенно улучшить свой метаболизм, что не замедлит положительно сказаться на здоровье и красоте.

Текст: Flytothesky.ru