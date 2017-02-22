1. Трек вокруг Аннапурны, Непал

Возможно, посещение этого места является своеобразным «мейнстримом», однако у популярности тропы, опоясывающей Аннапурну, есть довольно веская причина. Секрет кроется в умопомрачительном походе длиной 160-233 км, который проведет вас через джунгли, минуя горы, водопады, просторы рисовых полей и сказочных деревень.





2. Кунгследен, Швеция

«Королевская тропа» Кунгследен в Швеции проведет туриста через 434,5 км нетронутой европейской пустоши. Бонус: зимой тропа превращается в отличную лыжную трассу.





3. Циллертальские Альпы, Австрия

Благодаря разнообразию маршрутов среди многогранных высот этой местности, Циллертальские Альпы подходят для покорения туристами всех уровней мастерства. Стоит, например, попробовать свои силы на треке Berliner Höhenweg, обещающем семидневный поход протяженностью в 64 км.





4. Крох Патрик, Ирландия

Подобный почти что религиозному обряду пятикилометровый однодневный поход-восхождение на Крох Патрик занимает всего около 4,5 часов туда и обратно, но дарит путешественнику возможность созерцать упоительные ирландские пейзажи.





5. Тропа Калалау, Кауаи, Гавайи, США

Столь же красиво, как и опасно: поход в Кауаи – 35 км туда и обратно – регулярно упоминается в списках «лучшие маршруты для пешего туризма», а также «самые опасные пути».





6. Тропа Инков, Перу

Прохождение маршрута, простирающегося от Куско до Мачу-Пикчу, занимает в среднем 4-5 дней. На горном пути туристам встретятся деревни и древние руины, возвышающиеся более чем на 4 тысячи метров над уровнем моря.





7. Северная петля Тонгариро, Северный остров Новой Зеландии

Этот маршрут зовется «Великолепная новозеландская тропа» не просто так. Четыре дня похода по легендарной тропе Киви длиной 50 км подарят море впечатлений от видов горы Нгаурухо.





8. Пустынная тропа к Петра, Иордания

Учитывая, что посещение древнего города Петра, с его знаковыми резными фасадами, вытесанными прямо в скалах каньона, находится в списке обязательных у многих путешественников, туристические компании сделали маршрут до него удивительно доступным. Можно с легкостью добраться до пункта назначения на комфортном автобусе или все же предпочесть семидневное путешествие через пустыню на 80 км, окончание которого придется на задний вход в Петру, недоступный для большинства туристов.





9. Маршрут Оут, Франция-Швейцария

Один из самых известных лыжно-альпинистских маршрутов всех времен, Haute Route требует для прохождения своих 180 км почти две недели.





10. Тропа Западного побережья, Британская Колумбия, Канада

На юго-западном побережье острова Ванкувер эта тропа была проложена в 1907 году, чтобы помочь в спасении людей, оставшихся в живых после кораблекрушения. Сегодня это один из ведущих альпинистских маршрутов в Канаде.





11. Сентьеро Азурро, Чинкве Терре, Италия

Невероятное путешествие, которое готовит этот путь, проходит вдоль красочного западного побережья Италии и состоит из четырех 12-ти километровых участков, соединяющих 5 городов.





12. Гриндельвальд, Швейцария

Гриндельвальд может похвастаться одними из лучших троп для пеших прогулок в Швейцарии, подходящих новичкам. Среди 300 км самых разных трасс можно найти идеальную схему для всей семьи.





13. Ущелье Прыгающего Тигра, Китай

Тропа «Высокая дорога», простирающаяся на 217 км через Ущелье Прыгающего тигра, считается невероятно сложной (особенно во время сезона дождей, когда затоплены огромные участки пути), и, тем не менее, безусловно стоящей прохождения (путешественники минуют водопады дивной красоты и могут полюбоваться на различные микроэкосистемы).





14. Национальный парк Сарек, Швеция

Идеальное место для опытных туристов, Национальный парк Сарек славится площадью в 1220 квадратных километров неразмеченной и дикой местности, приглашающей себя изучить. С официального сайта о путешествиях по Швеции: «Здесь вы можете петь вслух, бегать голыми, вести монологи с самим собой, и никто не заметит этого».





15. Полярный маршрут, Гренландия

Также известная под названием «Маршрут Полярного круга», эта 160-км тропа вдоль побережья Гренландии стартует в городе Кангерлуссуак и проходит мимо второго по величине ледника в мире к одному из самых удаленных портов мира, Сисимут.





16. Северная Гряда Дракенсберг, Южная Африка

Гряда Дракенсберг рассматривается многими как один из лучших туристических маршрутов. 64-х километровый путь змеится вдоль границы ЮАР и Королевства Лесото по красивой африканской дикой местности.





17. Аппалачская Тропа, США

Если бы должна была существовать лишь одна тропа, способная проверить храбрость и силу духа путешественника, то ею была бы Аппалачская тропа. Эталонный масштабный поход не для слабонервных, подразумевающий 3540 км, проходит через 14 американских штатов по всем возможным видам местности США.





18. Путь от края до края Большого Каньона, Аризона, США

Территория Гранд Каньона может быть разбита на несколько разных трасс, пролегающих как возле реки, так и отступая к противоположному краю. С мая по сентябрь в Большом Каньоне – довольно опасный сезон, поэтому рекомендовано разделить 32-х километровый поход на два дня, так как в это время тропа ежегодно уносит десятки жизней путешественников, погибающих от перенапряжения и перегрева.





19. Бухта «Залив Огней», Тасмания, Австралия

Этот невероятный четырехдневный поход по восточному побережью Тасмании точками отправления и прибытия имеет залив Биналонг и скалу Эддистон.





20. Перевал Чилкут, Аляска и Юкон, США-Канада

Известный со времен золотой лихорадки Юконский маршрут, который проходит через перевал Чилкут, простирается от Диа, Аляска, на 53 км к северу, и ведет вдоль реки Таия до озера Беннетт.





21. Тур де Мон Блан, Франция

Огибающий 170 км вокруг основания горы Монблан, Тур де Монблан считается классическим 11-дневным походом, но этим маршрутом также пользуются марафонцы, соревнуясь в преодолении всего расстояния за 24 часа.





22. Лунные горы, Уганда

Также известные как горы Рувензори, эти изолированные и относительно неизвестные пики, расположенные в Уганде, являются уютным местом для лучших пеших маршрутов Африки, петляющих между ледниками в окружении поросших мхом лесов и обширных равнин.





23. Сухопутная тропа, Австралия

Расположенный в Национальном парке «Крэдл Маунтин – Лейк Сент Клер» в Тасмании 82-х километровый Сухопутный маршрут, густо заросший вереском, простирается от горы Крейдл до озера Сент-Клэр и является одним из самых популярных троп Австралии.





24. Большая Гряда Йосемити, Калифорния, США

Занимающий, как правило, 8 дней, поход длиной в 97 км через один из крупнейших в США Национальных парков, Йосемити, обычно включает восхождение по маршруту Халф-Доум и следующую за ним тропу Джона Мьюира.





25. Долина Сион, Юта, США

Признанный каналом National Geographic пятым из лучших американских маршрутов, поход в долину Сион не отличается большой продолжительностью (6 км), но поразительно насыщен самыми невероятными цветами и восхитительными геологическими формациями.





26. Тропа Королевы Шарлотты, Новая Зеландия

Тропа Королевы Шарлотты потребует 3-5 дней вашего времени, но взамен предложит невероятные пейзажи Новой Зеландии, которые можно лицезреть на протяжении 70 км от Корабельной пещеры до города Анакива.





27. Трек к Базовому Лагерю горы Эверест, Непал

Тропа до Базового Лагеря способна подарить действительно поразительные впечатления. Однако эта дорога – отнюдь не безобидная прогулка, так как базы на северном и южном склонах располагаются на высоте около 5180 км или даже чуть выше, и путь до них занимает почти целую неделю изнурительной ходьбы.





28. Тропа Фитц Рой, Патагония, Аргентина

Одно из главных мест пешего туризма в Патагонии, Гора Фицрой предлагает путешественникам испытать ряд различных маршрутов в зависимости от того, сколько времени есть у них в распоряжении (средний маршрут занимает 64 км в длину).





29. Гора Килиманджаро, Тасмания

В настоящее время пути, которые ведут к вершине горы Килиманджаро, представляют собой довольно ухоженные территории, но это не отвлекает целые стаи туристов от попыток забраться на вершину самой высокой свободно стоящей горы и взглянуть на мир с 5895 км. Восхождение обычно занимает от 5-8 дней, в зависимости от сложности маршрута и количества времени, отведенного на акклиматизацию.





30. Национальный парк горы Сымен, Эфиопия

Основание горы Сымен в Эфиопии испещрено километрами пешеходных троп, являющихся основным способом перемещения в данной местности.





31. Петля Торрес-дель-Пайне, Чили

Всего в 2400 км к югу от Сантьяго находится главная пешеходная тропа Чили: 84 км пути в 10-дневном походе позволяет обогнуть эпический горный хребет Торрес-дель-Пайне.





32. Тропа Муливэй, Гавайи

Провозглашенная наиболее трудным маршрутом Гавайев, тропа длиной в 29 км проведет вас через долины Уайпио и Уайману дорогой невероятно черного песка.





33. Тропа Лёйгавегур, Исландия

Всего несколько маршрутов в мире проведут вас из места, изобилующего горячими источниками в долину ледников. На всей протяженности 55 км пути среди разнообразия живописных ландшафтов любители природы получат непередаваемые впечатления.





34. Long Range Traverse, Ньюфаундленд, Канада

Чтобы получить разрешение на прохождение пути по этой неразмеченной 34-х километровой горной цепи в канадской тундре, следует пройти настоящий письменный тест, подтверждающий навигационные навыки кандидата.





35. Тропа «Мыс Ярости», Шотландия

Многими эта тропа считается самым трудным пешеходным маршрутом Великобритании. 322 км пути займут у опытного туриста около 20 дней.





36. Израильский национальный маршрут, Израиль

При желании увидеть все характерные пейзажи Израиля, что может быть лучше, чем пройти 966 км маршрута, пролегающего от самой северной ливанской границы до Красного моря?





37. Тропа Санта Крус, Кардильера Бланка, Перу

Поход по одному из самых популярных маршрутов в Перу, укромной дороге инков – тропе Санта-Крус – займет 4 дня при условиях умеренно агрессивной погоды. Путешественники будут награждены уникальным видом озер, гор и рек, которыми богаты перуанские Анды.





38. Гунунг Ринджани, Индонезия

Подъем на 3725 км с подножия горы Ринджани, второго по величине активного стратовулкана в Индонезии, хотя и сложен, но вполне выполним и занимает в среднем около 3-4 дней.





39. Страна Догонов, Мали

Страна Догонов не только регулярно всплывает в списках «лучших треков мира», но и имеет тенденцию занимать в них высокие позиции. Маршруты по отдаленным от центра страны местам, проходящие через Страну Догонов, затрагивают многие изолированные деревни, которые сохранились практически неизменными в течение последнего тысячелетия.





40. Кордильера Аполобамба, Боливия

Примыкающий к перуанской границе маршрут протяженностью в 105 км, Кордильера Аполобамба, редко кто выбирает для прохождения. Это делает его невероятным местом для любования редчайшими представителями фауны во время пятидневного путешествия.





41. Тропа Биббалман, Австралия

Названный в честь коренных народов города Перт, Австралия, маршрут в 1003 км является одним из лучших в мире вариантов для долгосрочных пеших походов. Прохождение этого пути занимает 6-8 недель.





42. Ущелье «Оленья кожа», Юта, США

Образец из списка лучших мест для однодневных походов в районе штата Юта. Это ущелье протяженностью в 21 км является частью одного из самых длинных и глубоких каньонов мира.





43. Джомолхари, Бутан

Занимая от 8 до 12 дней (в зависимости от интенсивности ходьбы), путь Джомолхари в Бутане минует древние руины и путевые знаки, созданные несколько веков назад и отражающие богатство местной культуры и истории.





44. Долина Тонкин, Канадские Скалистые горы, Альберта, Канада

О походе через долину Тонкин, затрагивающем такие места, как национальные парки Южный хребет Джаспер и Аметистовое озеро, одно можно сказать наверняка: это станет просто ошеломительным опытом.





45. Тропа Ёшида, гора Фудзияма, Япония

Невероятно популярный круговой маршрут в 14,5 км, опоясывающий гору Фудзи, делает обычно непростое восхождение на нее доступным для прохождения за один день (вполне возможно пройти за 9 часов или даже быстрее).





Текст: Flytothesky.ru

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