Мы всегда наивно верим в то, что завтра непременно настанет, так как оно наступало каждый день, и ничто не в силах изменить этот привычный ритуал. Пассажиры на «Титанике» думали точно также. Эта масштабная катастрофа 20 века унесла жизни полутора тысяч людей, среди которых были и многие известные личности, которые могли бы изменить ход истории, останься они в живых.

1. Майор Арчибальд Батт





Президент Уильям Тафт в своей речи сказал об Арчибальде Батте: «Он был мне как брат или как сын». Майор был не только одним из военных помощников Тафта, но и советником президента Теодора Рузвельта. Его письма невесте очень точно описывали характеры обоих президентов и фактически послужили отличным материалом для создания портретов этих политиков. Майор Батт был большим дипломатом и хранителем многих секретов американского правительства.

2. Бенджамин Гуггенхайм





Сегодня имя Гуггенхаймов больше связано с искусством, но изначально семейство начинало с покупки медных рудников и построения горнодобывающей империи. Сам же Бенджамин основал международную компанию по производству насосных машин. Он собирался вернуться в США на другом корабле, но история распорядилась иначе. Во время крушения Гуггенхайм и его камердинер оделись в лучшую одежду, чтобы провести свои последние часы так, как они жили: как джентльмены.

3. Дэниел Уорнер Марвин





Этому юноше было всего 18 лет, и он собирался стать инженером и продолжить династию. Его отец стоял у истоков компании Mutoscope and Biograph и якобы даже соперничал с Эдисоном за получение патента на камеру для создания фильмов. В результате Марвины разработали другой аппарат для киносъемки. Из Европы юный Дэниел возвращался со своей беременной женой, которая спаслась. А компания его семьи существует и поныне под названием Biograph.

4. Джон Джейкоб Астор IV





Семья Астор очень успешно занималась торговлей мехами и недвижимостью, а сам Джон Джейкоб был талантливым инженером, разрабатывающим двигатели для воздушных турбин. Кроме того, он писал научно-фантастические романы и считался богатейшим человеком того времени с состоянием в 58 миллиардов долларов на сегодняшние деньги.

5. Исидор и Ида Штраус





Эта супружеская пара из Нью-Йорка систематически отдавала значительную часть своего состояния на благотворительность. В свое время Исидор Штраус начинал с нуля и сумел стать успешным бизнесменом, а затем и конгрессменом. Он даже создал первое общество взаимопомощи для наемных работников. Во время крушения лайнера его жена Ида отказалась покинуть мужа, уступив место в шлюпке своей горничной.

6. Генри Форбс Джулиан





Этот английский металлург был также активным исследователем африканского континента. Работая инженером на шахтах в Африке, он писал инновационные труды и готовил заявки на патенты, был известен разработкой новаторских методов в металлургии и горной промышленности. Кроме того, он много путешествовал по Мексике и Европе, изучая неизведанные территории и документируя археологические артефакты.

7. Квигг Эдмунд Бакстер





После окончания школы Квигг Эдмунд Бакстер серьезно увлекся хоккеем и играл за монреальский клуб Shamrocks. Ему пророчили блестящее будущее в спорте, которое у него, несомненно, было, если бы в 24 года он не поднялся на палубу «Титаника» вместе с матерью, сестрой и любимой девушкой. Посадив своих женщин в спасательную шлюпку, гениальный хоккеист навсегда остался на борту корабля.

8. Уильям Томас Стед





Сын министра и человек с блестящим образованием, Уильям Стед стал известным британским журналистом, освещавшим самые острые темы и пороки общества на страницах лондонских газет, в частности тему детской проституции. Ему даже приходилось работать под прикрытием и самостоятельно проводить опасные расследования. В год крушения «Титаника» Стеда даже выдвинули на Нобелевскую премию мира.

9. Фрэнсис Дэвид Милле





Фрэнсис Милле начинал как помощник хирурга во время Гражданской войны в США, а затем стал репортером и редактором в издании Boston Courier. Помимо этого, Милле был одаренным художником, его работы находятся в лондонской галерее Тейт и нью-йоркском музее искусства Метрополитен.

10. Жак Хит Фатрелл





Жак Фатрелл написал более 40 рассказов о детективе Августе ван Дьюзене, который вполне мог составить конкуренцию Шерлоку Холмсу. Писатель уже имел огромный успех в США, а в 1912 году он и его жена отправились в Европу, чтобы обсудить европейские издания его книг и подписать массу контрактов. Поездка была столь удачной, что супруги Фатрелл решили вернуться домой на самом роскошном корабле того времени – «Титанике».

Текст: Flytothesky.ru