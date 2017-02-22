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10 жертв «Титаника», которые могли бы изменить мир

23.02.2017 19:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы всегда наивно верим в то, что завтра непременно настанет, так как оно наступало каждый день, и ничто не в силах изменить этот привычный ритуал. Пассажиры на «Титанике» думали точно также. Эта масштабная катастрофа 20 века унесла жизни полутора тысяч людей, среди которых были и многие известные личности, которые могли бы изменить ход истории, останься они в живых.

1. Майор Арчибальд Батт

10 жертв «Титаника», которые могли бы изменить мир

Президент Уильям Тафт в своей речи сказал об Арчибальде Батте: «Он был мне как брат или как сын». Майор был не только одним из военных помощников Тафта, но и советником президента Теодора Рузвельта. Его письма невесте очень точно описывали характеры обоих президентов и фактически послужили отличным материалом для создания портретов этих политиков. Майор Батт был большим дипломатом и хранителем многих секретов американского правительства.

2. Бенджамин Гуггенхайм

10 жертв «Титаника», которые могли бы изменить мир

Сегодня имя Гуггенхаймов больше связано с искусством, но изначально семейство начинало с покупки медных рудников и построения горнодобывающей империи. Сам же Бенджамин основал международную компанию по производству насосных машин. Он собирался вернуться в США на другом корабле, но история распорядилась иначе. Во время крушения Гуггенхайм и его камердинер оделись в лучшую одежду, чтобы провести свои последние часы так, как они жили: как джентльмены.

3. Дэниел Уорнер Марвин

10 жертв «Титаника», которые могли бы изменить мир

Этому юноше было всего 18 лет, и он собирался стать инженером и продолжить династию. Его отец стоял у истоков компании Mutoscope and Biograph и якобы даже соперничал с Эдисоном за получение патента на камеру для создания фильмов. В результате Марвины разработали другой аппарат для киносъемки. Из Европы юный Дэниел возвращался со своей беременной женой, которая спаслась. А компания его семьи существует и поныне под названием Biograph.

4. Джон Джейкоб Астор IV

10 жертв «Титаника», которые могли бы изменить мир

Семья Астор очень успешно занималась торговлей мехами и недвижимостью, а сам Джон Джейкоб был талантливым инженером, разрабатывающим двигатели для воздушных турбин. Кроме того, он писал научно-фантастические романы и считался богатейшим человеком того времени с состоянием в 58 миллиардов долларов на сегодняшние деньги.

5. Исидор и Ида Штраус

10 жертв «Титаника», которые могли бы изменить мир

Эта супружеская пара из Нью-Йорка систематически отдавала значительную часть своего состояния на благотворительность. В свое время Исидор Штраус начинал с нуля и сумел стать успешным бизнесменом, а затем и конгрессменом. Он даже создал первое общество взаимопомощи для наемных работников. Во время крушения лайнера его жена Ида отказалась покинуть мужа, уступив место в шлюпке своей горничной.

6. Генри Форбс Джулиан

10 жертв «Титаника», которые могли бы изменить мир

Этот английский металлург был также активным исследователем африканского континента. Работая инженером на шахтах в Африке, он писал инновационные труды и готовил заявки на патенты, был известен разработкой новаторских методов в металлургии и горной промышленности. Кроме того, он много путешествовал по Мексике и Европе, изучая неизведанные территории и документируя археологические артефакты.

7. Квигг Эдмунд Бакстер

10 жертв «Титаника», которые могли бы изменить мир

После окончания школы Квигг Эдмунд Бакстер серьезно увлекся хоккеем и играл за монреальский клуб Shamrocks. Ему пророчили блестящее будущее в спорте, которое у него, несомненно, было, если бы в 24 года он не поднялся на палубу «Титаника» вместе с матерью, сестрой и любимой девушкой. Посадив своих женщин в спасательную шлюпку, гениальный хоккеист навсегда остался на борту корабля.

8. Уильям Томас Стед

10 жертв «Титаника», которые могли бы изменить мир

Сын министра и человек с блестящим образованием, Уильям Стед стал известным британским журналистом, освещавшим самые острые темы и пороки общества на страницах лондонских газет, в частности тему детской проституции. Ему даже приходилось работать под прикрытием и самостоятельно проводить опасные расследования. В год крушения «Титаника» Стеда даже выдвинули на Нобелевскую премию мира.

9. Фрэнсис Дэвид Милле

10 жертв «Титаника», которые могли бы изменить мир

Фрэнсис Милле начинал как помощник хирурга во время Гражданской войны в США, а затем стал репортером и редактором в издании Boston Courier. Помимо этого, Милле был одаренным художником, его работы находятся в лондонской галерее Тейт и нью-йоркском музее искусства Метрополитен.

10. Жак Хит Фатрелл

10 жертв «Титаника», которые могли бы изменить мир

Жак Фатрелл написал более 40 рассказов о детективе Августе ван Дьюзене, который вполне мог составить конкуренцию Шерлоку Холмсу. Писатель уже имел огромный успех в США, а в 1912 году он и его жена отправились в Европу, чтобы обсудить европейские издания его книг и подписать массу контрактов. Поездка была столь удачной, что супруги Фатрелл решили вернуться домой на самом роскошном корабле того времени – «Титанике».10 жертв «Титаника», которые могли бы изменить мир

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Мы всегда наивно верим в то, что завтра непременно настанет, так как оно наступало каждый день, и ничто не в силах изменить этот привычный ритуал. Пассажиры на...

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