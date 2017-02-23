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Самый старый ветеран курит сигары, пьет виски и водит машину в возрасте 110 лет

24.02.2017 00:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наука всегда выступала за здоровый образ жизни, рекомендуя сбалансированный рацион питания и физические нагрузки. Кроме того, врачи утверждают, что каждая сигарета сокращает жизнь на 11 минут, а потребление алкоголя вряд ли даст вам возможность жить долго и счастливо. Однако есть такой человек, который курит сигары, злоупотребляет кофе и ест жареного сома каждый день. Это самый старый ветеран Второй мировой войны. Ему 110 лет, он до сих пор водит машину и самостоятельно справляется со всем своим хозяйством.

Этого человека зовут Ричард Овертон, в годы Второй мировой войны он был капралом, а сейчас живет в городе Остин, штат Техас. Его распорядок включает в себя утренний кофе с виски и 12 сигар в день. В его рационе постоянно присутствует жареный сом и сливочное мороженое с орехами. Единственное лекарство, которое он принимает, – это аспирин. Тем не менее, он находится в отличной форме, не страдает от избыточного веса и в свои 110 лет весьма активен.

Самый старый ветеран курит сигары, пьет виски и водит машину в возрасте 110 лет

 Во время Второй мировой войны капрал Ричард Арвин Овертон служил в 1887-м инженерном авиационном батальоне на Гуаме, Гавайях и на острове Иводзима. Три года спустя он покинул армию, купил дом в Остине за 4 тысячи долларов и живет в нем уже 70 лет. В своей жизни он торговал мебелью и даже работал в департаменте государственного казначейства. Ричард Овертон был дважды женат, но детьми так и не обзавелся.

Самый старый ветеран курит сигары, пьет виски и водит машину в возрасте 110 лет

Его распорядок дня весьма нестандартен. Овертон начинает утро чашечкой утреннего кофе со щедрой порцией виски. В течение дня он обязательно выкуривает 12 сладковатых сигар Tampa, но не затягиваясь. По вечерам Овертон может сделать себе коктейль из содовой с виски. Молочные продукты присутствуют на его столе постоянно, а вот лекарства он вообще не принимает, кроме банального аспирина. Ветеран очень активен, все время работает во дворе или убирает проезжую часть. А еще он терпеть не может две вещи: телевидение и войны. И, конечно, он постоянно водит машину.

Это короткий документальный фильм, в котором Овертон рассказывает о своей повседневной жизни, секрете своего долголетия и военной службе.

Ричард Овертон – действительно знаменитость и старейший ветеран войны. Его принимал и президент Обама, и губернатор Техаса Рик Перри.

Самый старый ветеран курит сигары, пьет виски и водит машину в возрасте 110 лет

 Он очень любит общаться с людьми и фотографироваться, получая удовольствие от такого внимания. В 2013 году Овертон был принят Риком Перри, техасским губернатором, на День Памяти. А чуть позже он был приглашен в Белый дом, где встречался с президентом Обамой и принимал участие в праздничной церемонии на Арлингтонском национальном кладбище в День ветеранов.Самый старый ветеран курит сигары, пьет виски и водит машину в возрасте 110 лет

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Наука всегда выступала за здоровый образ жизни, рекомендуя сбалансированный рацион питания и физические нагрузки. Кроме того, врачи утверждают, что каждая...

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