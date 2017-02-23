МИНСК, 24 фев – Sputnik. "Безвизовые" туристы продолжают прибывать в Беларусь – к 22 февраля границу с Беларусью в упрощенном порядке через Национальный аэропорт пересекли уже 1333 туриста из 47 стран, сообщила Sputnik руководитель комитета маркетинга и качества туристических услуг Министерства спорта и туризма Анна Муха.



© Фото: предоставлено Антоном Бычковским Первая безвизовая неделя: 1150 иностранцев, в лидерах немцы и поляки

"Мы сотрудничаем с другими министерствами, с Госпогранкомитетом, обсуждаем возможность введения бесплатного WiFi в аэропорту, а также единого билета для всех музеев Беларуси", – рассказала Муха.

По ее словам, сейчас в Минске существует около 50 заведений общепита, в которых иностранцам могут предложить национальную белорусскую кухню, а 27 февраля начнется Неделя белорусской кухни, которая также поможет туристам получше узнать Беларусь.

"Периодически слышу, что в стране бренда нет, архитектуры. Но я в туризме работаю с 1995 года, эта страна уже много раз о себе заявляла. У нас есть музеи, история, культура – но давайте ответим себе, когда мы в последний раз были на обзорных экскурсиях по Минску? В Минске каждому туристу можно подобрать индивидуальную программу, не нужно всем рекомендовать одно и то же – и здесь должны помочь наши гиды", – уверена специалист.

По словам собеседницы Sputnik, сейчас в аэропорту проводятся опросы туристов – они в анонимных анкетах отмечают, из какого города прибыли, где собираются остановиться, что планируют делать в стране.

"Данные опросов и так называемого вспомогательного счета туризма не могут публиковаться на сайте министерства каждую неделю. Но по истечении определенного периода времени подобная информация может быть обнародована", – пояснила Муха.

Она также отметила, что в Беларуси начался новый этап развития сферы туризма.

"В отрасли работают много молодых людей со свежими идеями, так что не нужно говорить о том, что было 20 лет назад. Сейчас началась новая веха развития туризма", – сообщила представитель ведомства.

По ее словам, сейчас в министерстве работают над размещением на экранах в аэропорту вариантов пятидневной программы пребывания иностранца в Беларуси – чтобы туристы узнали, какие спектакли идут, какие музеи работают в стране в эти дни.