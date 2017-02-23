МИНСК, 24 фев – Sputnik. Культура Беларуси может стимулировать рост внимания международного сообщества к республике, уверен временный поверенный США Роберт Райли.



© Sputnik / Виктор Толочко Для туриста: в аэропорту Минска может появиться бесплатный WiFi

Однако это, по словам дипломата, не единственное, что может предложить Беларусь иностранным туристам.

"Беларусь – замечательная страна, которая многое может предложить туристу. У вас есть замечательное культурное наследие, в том числе ваш национальный язык. У вас есть великая история, которая оставила в наследство потрясающие замки, музеи. Кроме того, у вас есть настоящее: ваша столица Минск – современный город, в котором живут образованные люди, стремящиеся развиваться, двигаться вперед", – рассказал Райли.

На минувшей неделе временный поверенный США встретился со студентами факультета международных отношений БГУ, тогда он заявил о росте взаимопонимания с белорусскими дипломатами.

"И когда у меня спрашивают, зачем нужно ехать в Беларусь, я отвечаю: сюда просто стоит приехать, и вы сами увидите", – сообщил Sputnik дипломат.