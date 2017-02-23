﻿ Временный поверенный США: Беларусь может многое предложить туристу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Временный поверенный США: Беларусь может многое предложить туристу

24.02.2017 11:36 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Культура Беларуси может стимулировать рост внимания международного сообщества к республике, уверен временный поверенный США Роберт Райли.

Временный поверенный США: Беларусь может многое предложить туристу
© Sputnik / Виктор Толочко
Для туриста: в аэропорту Минска может появиться бесплатный WiFi

Однако это, по словам дипломата, не единственное, что может предложить Беларусь иностранным туристам.

"Беларусь – замечательная страна, которая многое может предложить туристу. У вас есть замечательное культурное наследие, в том числе ваш национальный язык. У вас есть великая история, которая оставила в наследство потрясающие замки, музеи. Кроме того, у вас есть настоящее: ваша столица Минск – современный город, в котором живут образованные люди, стремящиеся развиваться, двигаться вперед", – рассказал Райли.

На минувшей неделе временный поверенный США встретился со студентами факультета международных отношений БГУ, тогда он заявил о росте взаимопонимания с белорусскими дипломатами.

"И когда у меня спрашивают, зачем нужно ехать в Беларусь, я отвечаю: сюда просто стоит приехать, и вы сами увидите", – сообщил Sputnik дипломат.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дипломат уверен, что Беларусь может понравиться туристами не только древними замками, но и современным Минском.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Для туриста: в аэропорту Минска может появиться бесплатный WiFi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика