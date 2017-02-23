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Масленица на Sputnik: блины кукурузные
24.02.2017 12:11 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Необычный рецепт из не очень популярной, но очень полезной кукурузной муки. В ней содержится огромное количество витаминов, микроэлементов и отсутствует глютен. А блины по своему внешнему виду получаются ярко-желтого, солнечного цвета.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кукурузные
Сначала смешиваем сухие ингредиенты в миске — кукурузную муку, сахар и соль.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кукурузные
Отдельно смешиваем и взбиваем молоко и яйца до образования стойкой пышной пены. Помним, что яйца должны быть холодные, а молоко комнатной температуры.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кукурузные
В жидкую массу постепенно вводим сухие ингредиенты, хорошенько взбиваем, чтобы масса была без комков, и вводим растительное масло. Снова немного взобьем, чтобы масло соединилось с жидкостью. Тесту даем постоять минут 30, оно должно получиться не густое, скорее, жидковатое. Если у вас вышло более густым, можно постепенно разбавить молоком. Если, наоборот, более жидким, добавить муки.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кукурузные
Смазываем раскаленную сковороду маслом с помощью бумажного полотенца или кусочка бинта. Выливаем на сковороду тесто и быстро и равномерно распределяем по поверхности. Жарим блинчики примерно минуту, как только на блине появились пузырьки и края слегка подрумянились, переворачиваем и жарим еще секунд 30.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кукурузные с грейпфрутом
Кукурузные блинчики по своей структуре выходят немного суховатыми, смазываем каждый блин растопленным сливочным маслом. Подаем блинчики сразу, пока они горячие. А в качестве дополнения можно подать мед, кленовый или любой другой сироп, варенье, сгущенное молоко или джемы. Приятного аппетита!
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