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Масленица на Sputnik: блины кукурузные

24.02.2017 12:11 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Необычный рецепт из не очень популярной, но очень полезной кукурузной муки. В ней содержится огромное количество витаминов, микроэлементов и отсутствует глютен. А блины по своему внешнему виду получаются ярко-желтого, солнечного цвета.

Нам понадобится:

  • Молоко — 250 мл
  • Кукурузная мука — 2 стакана
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сахар — 3 ч.л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сливочное масло для смазывания блинов
Масленица на Sputnik: блины кукурузные
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кукурузные

Сначала смешиваем сухие ингредиенты в миске — кукурузную муку, сахар и соль.

Масленица на Sputnik: блины кукурузные
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кукурузные

Отдельно смешиваем и взбиваем молоко и яйца до образования стойкой пышной пены. Помним, что яйца должны быть холодные, а молоко комнатной температуры.

Масленица на Sputnik: блины кукурузные
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кукурузные

В жидкую массу постепенно вводим сухие ингредиенты, хорошенько взбиваем, чтобы масса была без комков, и вводим растительное масло. Снова немного взобьем, чтобы масло соединилось с жидкостью. Тесту даем постоять минут 30, оно должно получиться не густое, скорее, жидковатое. Если у вас вышло более густым, можно постепенно разбавить молоком. Если, наоборот, более жидким, добавить муки.

Масленица на Sputnik: блины кукурузные
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кукурузные

Смазываем раскаленную сковороду маслом с помощью бумажного полотенца или кусочка бинта. Выливаем на сковороду тесто и быстро и равномерно распределяем по поверхности. Жарим блинчики примерно минуту, как только на блине появились пузырьки и края слегка подрумянились, переворачиваем и жарим еще секунд 30.

Масленица на Sputnik: блины кукурузные
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кукурузные с грейпфрутом

Кукурузные блинчики по своей структуре выходят немного суховатыми, смазываем каждый блин растопленным сливочным маслом. Подаем блинчики сразу, пока они горячие. А в качестве дополнения можно подать мед, кленовый или любой другой сироп, варенье, сгущенное молоко или джемы. Приятного аппетита!

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В масленичную неделю Sputnik предлагает самые разнообразные рецепты блинов. Сегодня - золотистые блинчики из кукурузной муки.

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