Даже в суперсовременной и технологически развитой стране можно найти загадочные и таинственные места, которые заинтересуют людей, жаждущих путешествий и новых впечатлений. Откройте древние секреты и организуйте себе приключения в разных уголках Америки.

1. Коралловый замок





Эдвард Лидскалнин (1887-1951) потратил 28 лет своей жизни на возведение Кораллового замка в городе Хомстед, штат Флорида, но вот как он это сделал остается тайной. Замок выстроен из массивных блоков известняка в среднем по 15 тонн каждый; эти блоки Лидскалнин каким-то образом под покровом ночи транспортировал с побережья Мексиканского залива. Само строение является бессистемным расположением вертикальных камней-мегалитов, скульптур и зданий. Невозможно объяснить то, как один человек ухитрился в одиночку добыть, доставить и обработать 1100 тонн камня для своего замка. Когда Лидскалнина об этом спрашивали, он уверенно отвечал, что знает секреты строительства пирамид. Местные ребятишки утверждали, что видели, как по ночам строитель-волшебник заставлял камни парить в воздухе как воздушные шары, наполненные водородом. Эдвард Лидскалнин всегда говорил, что построил свой Коралловый замок в память о давно утраченной любви, поскольку его невеста сбежала накануне свадьбы, разбив ему сердце.

2. Движущиеся камни





Эти удивительные камни «проживают» в Долине Смерти на дне высохшего озера Рейстрек-Плайя, штат Калифорния. Знамениты они тем, что самовольно катаются по дну, оставляя за собой следы передвижения длиной в пару десятков метров. Заинтересовавшиеся феноменом ученые поместили свои камни с GPS-трекерами, и, в конце концов, поймали их в движении. Разнообразные теории предлагают версии влияния сверхъестественных сил, магнитного поля Земли или сочетание воздействия дождя, ветра и температуры, однако точного ответа, почему эти камни – некоторые весом до 30 кг – могут двигаться без вмешательства извне, так и не найдено. В принципе, что еще можно ожидать от местечка под названием Долина Смерти?

3. Курганы Кахокии





В штате Иллинойс на месте древнего поселения индейцев Кахокия расположен комплекс из сотни курганов. Считается, что индейские племена поселились и проживали тут с 8 по 15 век. Пика своего расцвета Кахокия достигла в 1200 году; тогда в городе, возможно, проживало до 100 тысяч человек. Здесь были обнаружены массовые захоронения: одни погребения были совершены по всем правилам индейских традиций и ритуалов, включая богатые могилы вождей, а другие были похожи на жертвоприношения. Загадкой остается то, что в течение двух столетий город постепенно пустел, а потом и вовсе было заброшен еще до появления Колумба. Поскольку жители не оставили никаких письменных свидетельств после себя, то вопросов осталось больше, нежели ответов. Даже в фольклоре местных племен вообще отсутствуют какие-либо упоминания о городе, что привело к предположениям о каком-либо страшном происшествии, о котором предпочли забыть.

4. Хорсшу-Каньон





Хорсшу-Каньон (Каньон-Подкова) – это часть Национального парка Каньонлендс, штат Юта. Он знаменит своими древними пиктограммами в виде наскальных рисунков. Рисунков насчитывается несколько десятков, а возраст варьируется от 2 до 8 тысяч лет, причем об их создателях практически ничего не известно. Что еще более загадочно – так это сами изображения: группа рисунков в ущелье под названием Большая галерея представляет собой ряд крупных фигур гуманоидов. Фигуры варьируются от простых силуэтов, нарисованных красной охрой, до сложных с разноцветными узорами – но всех их объединяет отсутствие рук или ног, а вместо отсутствующих конечностей нарисованы большие глаза и усики-антенны. Если думать о происхождении этих рисунков, то фантазия и воображение могут не на шутку разыграться. Еще одна любопытная особенность рисунков – это многочисленные следы на скалах, напоминающие пулевые отверстия, главным образом вокруг нарисованных животных, напоминающих баранов.

5. Каньон Чако





Национальный исторический парк Чако в штате Нью-Мексико – еще одно место, свидетельствующее о существовании весьма древних цивилизаций в Северной Америке. В отличие от людей, которые жили в городе Кахокия, обитатели каньона Чако строили свое поселение из камня. Здесь было несколько больших зданий (900 г. н.э.), крупнейшее из которых называется Пуэбло Бонито, и в нем насчитывалось до 800 комнат и 4 этажа. В окрестностях разбросаны мелкие строения, соединенные с центральным местом с помощью сложной сети дорог. Эти массивные сооружения явно были возведены с помощью инженерных технологий, слишком передовых для людей того времени; однако несмотря на развитость цивилизации анасази, к началу 14-го века каньон Чако опустел. На некоторых строениях явно видны следы битв и огня, а ряд домов был тщательно и аккуратно закрыт и запечатан глиной, как будто люди намеревались вернуться, но по неизвестным причинам так никогда этого и не сделали.

Текст: Flytothesky.ru