Каждая девушка мечтает стать невестой (хоть некоторые это яро отрицают). Но не каждая девушка хочет быть невесткой. Чего только не наслушаешься: то свекровь не дает нормально жить, то люто ревнует сыночка к невестке, то распускает желчные слухи о новоиспеченной родственнице.



знакомства с родителями жениха]]

Но порой невестка сама виновата в сложившейся ситуации. Дело в том, что первая встреча с родителями жениха имеет огромную роль. Во время первого знакомства со свекровью и свекром важно помнить несколько правил, которые не рекомендуется нарушать. В противном случае можно раз и навсегда испортить отношения с родителями жениха. Какие же это правила?

1. Никогда не расхваливайте себя. Хорошему товару реклама не нужна. Не акцентируйте внимание на своих бесчисленных достоинствах: высшем образовании, высокой зарплате. Лучше рассказывайте о себе в меру, без излишней бравады, чтобы родители жениха не приняли вас за высокомерную девицу.

2. Во время первой встречи с родителями жениха не забудьте о небольшом сюрпризе. С пустыми руками приходить не принято. Пусть это будет простой подарок вроде набора специй, но он должен быть. Такой жест очень позитивно воспринимается. Так потенциальная невестка покажет свое уважение и стремление понравиться свекрови и свекру.

3. Поддерживайте разговор, не молчите. Расспрашивайте о детстве своего любимого. Любой матери такие разговоры – бальзам на сердце. Попросите показать семейный альбом. Любой свекрови понравится такое стремление невестки сблизиться с семьей.

4. Оденьтесь подобающе. Никаких мини-юбок, прозрачных блузок и декольте до пупка. Даже если вы любите подобную одежду и носите ее в повседневной жизни, для знакомства со свекровью и свекром выберете что-то более женственное и менее вызывающее: платье скромного фасона, брючный костюм или сарафан нежных оттенков. Особое внимание уделите цвету наряда: лучше смотрятся пастельные неагрессивные оттенки розового, голубого, зеленого.

5. Улыбайтесь. Надутая бука никому не понравится. Даже если вы допустили какую-то оплошность, ваша искренняя улыбка способна все исправить. Но улыбка, а не оскал или натянутая до ушей неприятная усмешка.

Знакомство с родителями жениха – та еще нервотрепка. Но если обстоятельно подойти к этому мероприятию и последовать нескольким простым советам, можно с достоинством вынести это жизненное испытание. Не расхваливайте свои таланты, подготовьте небольшой подарочек, непринужденно поддерживайте разговор, оденьтесь подобающе и искренне улыбайтесь. Тогда знакомство с будущими родственниками пройдет успешно и станет началом хороших родственных отношений.

Текст: Flytothesky.ru