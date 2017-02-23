В мире много опасностей, и не учитывать их было бы наивно. Предвидеть события и действия других людей нельзя, но иногда это превращает нас в недоверчивых «параноиков», которые во всем и всегда видят угрозу.





Сегодняшние обстоятельства жизни располагают к тому, что параноидальные мысли возникают все чаще и чаще. Каждый день нам сообщают о преступлениях, природных катаклизмах и экономических кризисах. Каждый пятый в мире считает, что окружающие люди могут представлять для него угрозу. Около 8% людей чувствуют непонятную тревогу при виде незнакомцев, а 2% настолько серьезно боятся «заговоров» и недобрых намерений, что отказываются от социальных контактов. В Великобритании был проведен опрос пользователей интернета. Оказалось, что каждый третий респондент ощущает враждебность даже в фотографиях, используемых в качестве аватара.

Тем не менее, паранойя – болезнь не только нашего века. Еще в эпоху Возрождения философ Фрэнсис Бэкон сравнивал ее с летучей мышью в стае птиц и говорил, что чрезмерная подозрительность затуманивает разум, приводит к тирании, ревности и меланхолии.

Причины паранойи могут быть разными. Наиболее распространенной является чувство уязвимости и низкая самооценка, которые возникают после какого-либо травматического события. Родители могли допустить оплошности в воспитании, а плохая экология — спровоцировать начало развития заболевания. Есть и генетический фактор, но вряд ли вам станет легче от известия, что ваша бабушка когда-то страдала паранойей, и болезнь передалась по наследству.

Не все страхи, которые мы испытываем в повседневной жизни, являются паранойей. Мужчина, подозревающий в неверности свою жену, не является клиентом психиатра. Чрезмерная ревность – это форма недоверия, но не болезнь. Тем не менее, в обоих случаях с ненужными подозрениями надо бороться, иначе наша жизнь станет похожа на добровольное заточение в одиночной камере.

Когда начинают появляться параноидальные мысли, задавайте самому себе следующие вопросы:

1. Разделяют ли мои опасения другие люди?

2. Что бы сказал об этом мой лучший друг?

3. Есть ли вероятность того, что я сильно преувеличиваю степень угрозы?

4. Существуют ли неоспоримые доказательства того, что это опасно?

5. Что может свидетельствовать о том, что мои подозрения не соответствуют реальному положению вещей?

6. Почему я упорно держусь за свои чувства, несмотря на заверения других людей в том, что мои убеждения не обоснованы?

Ответы на подобные вопросы покажут, что далеко не все разделяют ваши опасения, и наверняка нет бесспорных доказательств того, что все будет плохо. Это значительно снизит степень тревоги и поможет создать привычку мыслить более рационально.

Текст: Flytothesky.ru