Фактрум решил рассказать читателю о том, как же работает автозагар и какие хитрости есть в его нанесении.





Автозагар придает красивый цвет коже человека благодаря содержанию вещества, которое называется дигидроксиацетон. Добывают его из сахарного тростника, или из свёклы, или из глицерина.

Дигидроксиацетон реагирует с аминоксилотами вашей кожи, которые отвечают за «строительство» белков и пептидов, и образует коричневый пигмент. Эта реакция называется реакцией Майяра, и она схожа с образованием коричневой корочки на хлебе при выпекании.

Реакция Майяра начинает проявляться два-четыре часа после применения автозагара, а длится она около трёх-пяти дней. Поэтому если вы желаете продлить действие средства для загара, то перед его нанесением воспользуйтесь мягким скрабом, а после — увлажняющим средством.

Не стоит забывать, что автозагар может окрасить светлую одежду, поэтому дождитесь его окончательного впитывания (проверить это можно при помощи простой белой салфетки), а уже потом одевайтесь.

Чем чище в автозагаре дигидроксиацетон, тем насыщеннее будет получившийся оттенок. Именно поэтому стоит отдавать предпочтение более дорогим средствам. А если вы пользуетесь автозагаром и летом, то не забывайте пользоваться перед выходом на улицу средствами с высоким SPF, потому что автозагар не гарантирует защиту от ультрафиолетового излучения.