﻿ Как определить в человеке самовлюблённого нарцисса, задав ему всего один простой вопрос. 21.by
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Как определить в человеке самовлюблённого нарцисса, задав ему всего один простой вопрос

24.02.2017 15:27 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает читателю о просто способе выявления нарцисса в своём окружении.

Как определить в человеке самовлюблённого нарцисса, задав ему всего один простой вопрос

Недавно командой психологов было проведено исследование, инициатором которого был Брэд Бушман. Они провели опрос среди 2200 человек, пытаясь выявить среди них нарциссов.

Всем респондентам задавался один вопрос: «В какой степени вы согласны с утверждением «Я    нарцисс (то есть самовлюбленный эгоист) по шкале от 1 до 7». Единица означала, что участник категорически не согласен с этим утверждением, а семёрка — что в отношении отвечающего это утверждение верно на сто процентов.

Как заявил сам Брэд Бушман, «люди, готовые признать, что они являются более эгоистичными, чем другие, на самом деле таковыми и являются. Они даже гордятся этим, поэтому и отвечают на вопрос напрямик, так как не видят ничего дурного в своём поведении и готовы заявить о своём нарциссизме прилюдно».

Также Бушман отметил, что «проявление нарциссизма вредно как для общества в целом, так и для человека в частности. Нарциссы не прилагают усилий для своего духовного развития, так как считают, что они уже совершенны. Они не склонны помогать другим людям, не прислушиваются к их мнению и отвергают любую критику в свой адрес».

Поэтому если вы заподозрили кого-то в своём окружении в нарциссизме, то задайте ему вопрос, который был указан выше, и проанализируйте ответ. Спорим, что результат удивит вас?

 
 
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Нарциссизм — не самая приятная черта характера. Как правило, такие люди не обращают внимание на других, потому что считают себя выше их.

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