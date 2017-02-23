Фактрум рассказывает читателю о просто способе выявления нарцисса в своём окружении.





Недавно командой психологов было проведено исследование, инициатором которого был Брэд Бушман. Они провели опрос среди 2200 человек, пытаясь выявить среди них нарциссов.

Всем респондентам задавался один вопрос: «В какой степени вы согласны с утверждением «Я — нарцисс (то есть самовлюбленный эгоист) по шкале от 1 до 7». Единица означала, что участник категорически не согласен с этим утверждением, а семёрка — что в отношении отвечающего это утверждение верно на сто процентов.

Как заявил сам Брэд Бушман, «люди, готовые признать, что они являются более эгоистичными, чем другие, на самом деле таковыми и являются. Они даже гордятся этим, поэтому и отвечают на вопрос напрямик, так как не видят ничего дурного в своём поведении и готовы заявить о своём нарциссизме прилюдно».

Также Бушман отметил, что «проявление нарциссизма вредно как для общества в целом, так и для человека в частности. Нарциссы не прилагают усилий для своего духовного развития, так как считают, что они уже совершенны. Они не склонны помогать другим людям, не прислушиваются к их мнению и отвергают любую критику в свой адрес».

Поэтому если вы заподозрили кого-то в своём окружении в нарциссизме, то задайте ему вопрос, который был указан выше, и проанализируйте ответ. Спорим, что результат удивит вас?