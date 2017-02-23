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15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

24.02.2017 15:22 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет показать читателю работы художника Федерико Бабина, решившего показать расстройства психики в виде различных домиков. Его проект называется «Archiatric» и включает в себя 16 немного пугающих, но очень глубоких завораживающих работ.

Тревожность

15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

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15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Бессонница

15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Слабоумие

15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство

15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

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15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

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15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

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15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Фобии

15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Паранойя

15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Диссоциативное расстройство

15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

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15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

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15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

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15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

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15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

 
 
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