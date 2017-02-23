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15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков
24.02.2017 15:22 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум хочет показать читателю работы художника Федерико Бабина, решившего показать расстройства психики в виде различных домиков. Его проект называется «Archiatric» и включает в себя 16 немного пугающих, но очень глубоких завораживающих работ.
Тревожность
Депрессия
Бессонница
Слабоумие
ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство
Болезнь Альцгеймера
Биполярное расстройство
Аутизм
Фобии
Паранойя
Диссоциативное расстройство
Расстройство пищевого поведения (анорексия, булемия)
Дислексия
Нарколепсия
Гендерное расстройство личности
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Сегодня с психическими отклонениями эффективно борются при помощи различных терапий и медикаментов. А для успешного лечения важно понять, что именно происходит...
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