Как привлечь к песику потенциальных «усыновителей»? С помощью удачной фотографии, например, такой ¯\_(ツ)_/¯

Людям действительно понравился этот очаровательный черный щенок, которого очень удачно сфотографировали, чтобы привлечь потенциальных «усыновителей» к бедолаге. Хотя песику сделали целую фотосессию из обычных «официальных» фотографий, все они меркнут перед этим забавным снимком. В конце концов, у нас всех когда-либо получались такие неожиданные и непредсказуемые фото.

Щенок, конечно, немного неуклюж, но у него веселый и дружелюбный нрав. В публикации с его фото на Reddit говорится, что на Facebook ему пытаются найти семью. Кто же будет первым в очереди?

Людям очень понравился это черный как уголек песик, который явно изображает эмотикон

¯ \ _ (ツ) _ / ¯





Щенок, конечно, немного неуклюж, но у него веселый и дружелюбный нрав





В конце концов, у нас всех когда-либо получались спонтанные фото





Текст: Flytothesky.ru