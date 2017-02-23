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Этот чудесный щенок ищет хозяев ¯\_(ツ)_/¯
24.02.2017 15:52 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как привлечь к песику потенциальных «усыновителей»? С помощью удачной фотографии, например, такой ¯\_(ツ)_/¯
Людям действительно понравился этот очаровательный черный щенок, которого очень удачно сфотографировали, чтобы привлечь потенциальных «усыновителей» к бедолаге. Хотя песику сделали целую фотосессию из обычных «официальных» фотографий, все они меркнут перед этим забавным снимком. В конце концов, у нас всех когда-либо получались такие неожиданные и непредсказуемые фото.
Щенок, конечно, немного неуклюж, но у него веселый и дружелюбный нрав. В публикации с его фото на
Людям очень понравился это черный как уголек песик, который явно изображает эмотикон
¯ \ _ (ツ) _ / ¯
Щенок, конечно, немного неуклюж, но у него веселый и дружелюбный нрав
В конце концов, у нас всех когда-либо получались спонтанные фото
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Как привлечь к песику потенциальных «усыновителей»? С помощью удачной фотографии, например, такой ¯\_(ツ)_/¯ Людям действительно понравился этот очаровательный...
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