Нельзя не согласиться, что звезды, так или иначе, влияют на нашу жизнь. Сложно найти человека, который не интересовался бы гороскопом, не знал бы знак своего Зодиака и, соответственно, свои «звёздные» особенности. Хотя месяц рождения не является определяющим фактором становления, всё же давайте посмотрим, какие жены получаются из женщин разных знаков Зодиака.





Супруга Овен – женщина властная, которая всегда готова помериться силой характера со своим мужем. Она просто не потерпит возле себя «нюнь», слюнтяев и прочих особей мужского пола с недостаточно крепкими «плечами». Регулярные проверки на «прочность», сопровождаемые бурей эмоций, — это норма в семейной жизни для женщины Овна, ведь внутри у неё всегда вулкан страстей.

Супруга Телец – женщина, которая не побрезгует любыми методами манипуляции, чтобы добиться своего. В мужья выбирает весёлого и беззаботного мужчину, из которого воспитывает настоящего добытчика и защитника, способного и горы свернуть, и звезду с неба достать для своей любимой супруги.

Супруга Близнецы – женщина, которую абсолютно не тревожат мысли об обустройстве семейного гнездышка. В приоритете – нежные чувства, подкрепленные материальной стабильностью. Если избранник не в состоянии обеспечить жизнь семьи на должном уровне – её любовь исчезает также быстро, как и бутерброды со стола голодного.

Супруга Рак – женщина, которую по праву можно назвать идеальной женой. Здесь, как говорится, полный набор: друг, хозяйка и прекрасная любовница. Но только, если супруг точно так же, как и она, семью ставит превыше всего. В противном случае, женщина Рак покажет свои «клешни».

Супруга Лев – женщина гордая, но падкая на лесть. Мир просто обязан крутиться вокруг неё. Муж регулярно должен «кормить» свою возлюбленную изысканными комплиментами, восхищениями и т.д. Женщина Лев убежденна, что она рождена для того, чтобы блистать в обществе, а родные и близкие должны этому всячески способствовать. Поэтому для гармоничной семейной жизни, супруг должен обожать свою львицу всеми фибрами души.

Супруга Дева – женщина, умеющая установить правильный контакт с мужем настолько, что и друзья ему не нужны. Но бывают периоды, спровоцированные волей случая, и Деву словно подменяют: тут тебе и скандал, и вынос мозга по полной. Но уже на следующий день она возьмёт себя в руки и, конечно же, извинится за своё поведение.

Супруга Весы – женщина не особа полезная, но до того очаровательная, что без неё дом словно замирает и проваливается в бездну, и только с её появлением, он вновь оживает. Такая женщина нуждается в трепетном внимании со стороны мужа, иначе её душу начинают одолевать сомнения и, затаив обиду, она просто сбежит.

Супруга Скорпион – женщина, харизма которой бьёт наповал. В её образе есть что-то демоническое. Если она только пожелает – от неё не возможно будет оторвать взгляд. Такая женщина сама выбирает себе мужа. То ли ей известны главные секреты Вселенной, то ли и вправду ей помогают сверхъестественные силы — супруг женщины Скорпиона просто обречен на успех и богатство.

Супруга Стрелец – женщина, которая за своим мужем пойдет на край света. «Коня наскоку остановит, в горящую избу войдет» — это всё о ней. Единственное – не стоит затевать с ней спор. Такую женщину переубедить невозможно. Лучше сразу согласится с ней во всем. Тем более что она так яро отстаивает свою точку зрения из лучших побуждений, а не из вредности.

Супруга Козерог – женщина принципиальная до мозга костей. К выбору супруга она подходит очень ответственно. У такой дамы всё должно быть по полочкам. У неё есть своё чёткое представление о том, какой должен быть брак, и какая роль в нём отведена мужу. И женщина Козерог приложит все усилия, чтобы всё было именно так, как она задумала. Сопротивления бесполезны.

Супруга Водолей – женщина, которая наполняет семейную жизнь легкостью и весельем. Мужу Водолея не придется скучать. Да, может не везде будет порядок и борщ не всегда будет горячим, но зато хорошее настроение и понимание обеспечены на протяжении всей совместной жизни.

Супруга Рыбы – женщина, которая никогда не открывается полностью. Супруг никогда не узнает, какая она на самом деле, даже если проживет с ней всю жизнь. Да и она вряд ли способна охватить разумом всю глубину своей души. Замуж чаще всего выходит за мужчину гораздо старше себя, который становится для неё всем: и другом, и защитником, и добытчиком, и любовником. А она украшает собой его жизнь.

Информация предоставлена практикующим астрологом Татьяной Никулиной