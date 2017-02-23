Ни для кого не секрет, что СМИ, реклама, различные политические партии используют для своего влияния на наше сознание черные методы давления. Чтобы понять, как именно они управляют поведением и убеждениями человека, предлагаем прочесть подборку 6-ти самых распространенных способов искажения фактов.





1. Давление на чувства

Этот способ управления массами предполагает, что информация пропагандистского содержания должна апеллировать не к разуму человека, но к его чувствам. Эмоции – именно то, что человек воспринимает на бессознательном уровне, что неподвластно его контролю, что он не станет опровергать. Значит, «промывка мозгов» должна быть не фактологической, но эмоциональной. Ведь чувством гнева или негодования гораздо легче заразить сотни тысяч людей, заставив стать единым целым и тратить миллионы долларов для борьбы с тем, что объявит СМИ.

2. Иллюзия «обыденного события»

Как заставить аудиторию проглотить информацию, которая вызовет бурю протеста и отрицания, подать все так, чтобы это осталось никем не замеченным? Все просто! Посадить за экран ведущего, который объявит о коррупции, насилии, десятках зверских убийств дня сегодняшнего самым ровным и будничным тоном, еще и с улыбкой на лице. Этот прием используется средствами масс-медиа, чтобы нивелировать настоящую значимость происходящих событий, снизить сопротивляемость зрителей, высветив события в малозначительном и не стоящем внимания свете.

3. Ширма «информационного взрыва»

Используется для того, чтобы скрыть главную проблему от публики, переключив ее внимание на второстепенные явления. Как это работает? Если нужно скрыть какое-то чрезвычайное происшествие, лучше всего создать информационный шум вокруг других незначительных событий, т. о. убрав фокус внимания в сторону. Например, перед выборами активно штурмовать ТВ самым разным компроматом на кандидатов, чтобы отбить желание у публики по-настоящему интересоваться их прошлым, «утомить» переизбытком информации. Или сконцентрировать основной информационный удар на неурядицах во Вьетнаме, чтобы скрыть собственный провал на рынке международных соглашений.

4. Свой «авторитетный источник»

Обращение к анонимному авторитету, которого просто не существует, придаст информации значительный вес и солидность в глазах общественности. Этот способ манипуляции сознанием эффективен: люди склоны на слово верить всему, что исходит из уст «докторов», «деятелей науки» и прочих «высоких политических фигур», пусть и конкретно имя эксперта не сообщалось. Пример: «ученые Нидерландов установили», «доктора рекомендуют», «влиятельный мафиози, который пожелал остаться неизвестным». Была ли здесь конкретика, точно названы имена докторов, ученых, адрес источника? Если информация не раскрыта – она неправдивая. Это ложь.

5. «Направляющие» комментарии

Как заставить мыслить зевак в нужном направлении? Подать факты в сопровождении «правильной» интерпретации, которая объяснит и навяжет зрителю правдоподобный вариант событий. Для этого комментатор как бы предлагает аудитории несколько вариантов объяснения, выдвигая на первый план то, что выгодно ему. Чтобы такой вариант выглядел правдоподобно, к положительной оценке он прибавляет несколько незначительных минусов, усиливает все сказанное парочкой удачно подобранных фактов и красивой демонстрацией предполагаемых «тенденций роста». Естественно, факты, с помощью которых нужно вызвать критику и осуждение, подаются уже совсем под другим соусом.

6. Правильный фон для контраста

Чтобы хороший человек воспринимался с еще большей симпатией, а плохой – с усиленным осуждением, публике подают информацию на контрастном фоне. Например, политик, который хочет усилить свои позиции, сначала обращает внимание зрителей на недостатки конкурентов, их непрофессионализм и желание нажиться за счет народа, а уже потом показывает то, какой он «хороший», строит за свой счет детский туберкулезный диспансер или выдает материальную помощь матерям-одиночкам. Трудолюбивый на фоне лентяев или честный на фоне лжецов всегда будет смотреться выигрышней, чем его оппоненты.

Теперь вы знаете, как легко манипулировать сознанием. Будьте бдительны и не позволяйте средствам масс-медиа решать за вас!

Текст: Flytothesky.ru