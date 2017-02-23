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Уметь прощать: 7 способов, как восстановить утраченные отношения

24.02.2017 20:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В жизни бывает разное, и не секрет, что больнее всего нам делают самые дорогие и близкие люди. Порой кажется, что отношения после размолвки уже никогда не будут прежними. В принципе, так оно и есть. Можно сделать их только хуже или лучше.
Чтобы пережить возникший кризис, есть несколько рекомендаций семейных психологов, обобщенных специально для вас:

Уметь прощать: 7 способов, как восстановить утраченные отношения

1. Будьте внимательными, говорите друг с другом. Молчание сейчас – худшее, что можно придумать. Необязательно все время «по косточкам» разбирать произошедшее, гораздо полезнее вспомнить то приятное и незабываемое, что связало вас прочными узами любви – первую встречу, первое свидание, первый поцелуй…

2. Постарайтесь принять произошедшее. Вернуться в прошлое и изменить все у вас не получится, так что остается только примириться с тем, что есть сейчас. У всего есть причины. И недостатки любого человека – только следствие его достоинств.

3. Улыбайтесь, старайтесь делать вместе то, что приносит радость. Это позволит заглушить неприятные эмоции, а на их место придут новые впечатления.

4.  Не посвящайте в произошедшее знакомых и друзей (особенно этим грешат представительницы прекрасного пола), иначе все время вынужденно будете возвращаться к возникшим проблемам. Более того, это даст повод для сплетен и пересудов — а это совсем не то, что нужно для восстановления отношений.

5. Будьте терпеливы и доброжелательны. Покажите, что вы забыли ссору и всё между вами по-прежнему. Даже если что-то напоминает о случившемся. Прошлого не воротишь, нужно выстраивать отношения заново.

6. Больше обнимайтесь. Тактильный контакт дает чувство уверенности и успокоения. Простые объятия способны сблизить не меньше, чем страстная ночь любви.

7. Живите настоящим и будущим, а не прошлым. Составьте план на ближайшее время — то, что вы хотели давно сделать, но никак не получалось. Отправьтесь в путешествие, сходите в ресторан, прыгните с парашютом, сплавьтесь по реке — да мало ли что? Новые события обогатят вашу жизнь, и начать заново будет проще.

И еще, помните, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Но можно стать ближе. И пока вы не опустили руки и хотите сохранить отношения – ничего не потеряно.Уметь прощать: 7 способов, как восстановить утраченные отношения

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В жизни бывает разное, и не секрет, что больнее всего нам делают самые дорогие и близкие люди. Порой кажется, что отношения после размолвки уже никогда не будут...

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