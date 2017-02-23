Многие исторические артефакты, дошедшие до нашего времени, вполне понятны и логичны с точки зрения науки. Однако существуют и такие таинственные загадки прошлого, объяснения которым по сей день так и не нашлось, несмотря на обилие самых разнообразных версий, включая фантастические и потусторонние. Не исключено, что впереди нас еще ждет масса шокирующих открытий.

1. Меч в камне

Этот очень реальный меч в камне, лежащем в одной итальянской часовне, и никто не имеет ни малейшего представления, как он туда попал. Легенда гласит, что меч принадлежал Гальгано Гвидотти, дворянину 12 века. Он проводил свою жизнь, развлекаясь грабежами и убийствами соседских дворян, пока его не посетил Архангел Михаил. Тогда Гвидотти устыдился и вонзил свой меч в камень. Кстати, возле камня лежит парочка мумифицированных рук, намекающая на то, что случится с каждым, кто попытается украсть меч.

2. Медный свиток

Он был найден среди свитков Мертвого моря и считается чуть ли не самой настоящей картой сокровищ. Согласно тексту, по всему Иерусалиму и Иудейской пустыне разбросаны 64 клада, в которых сокрыты религиозные артефакты и огромное количество золота и серебра. Куски текста поддались расшифровке, в результате чего были получены довольно точные ориентиры. Проблема в том, что направления указывают водяные баки, цистерны, резервуары и подземные ходы, которые сейчас попросту уже не существуют.

3. Каменные статуи Индонезии





На острове Сулавеси «живут» странные мегалитические статуи в количестве около четырех сотен. Некоторые из них всего лишь 10 см в высоту, а другие – до 3-4 метров. Также есть мегалиты в форме саркофагов с лежащими рядом крышками и в форме столов (алтарей), но нет никаких признаков цивилизации, которые могли бы создать эти конструкции и статуи. Никаких инструментов, никаких могильников, никаких отпечатков. Ничего.

4. Черепа Муталы

Трудно даже представить, что происходило на озере возле шведского города Мутала в каменном веке 8 тысяч лет назад. В 2009 году там были найдены черепа на кольях и останки минимум 11 человек, включая детей. Кстати, один из женских черепов был забит кусочками другого женского черепа. Был ли это странный похоронный обряд или не менее странный религиозный ритуал? Ответа нет.

5. Хатт Шебиб

Прямо посреди иорданской пустыни расположена многокилометровая стена (до 150 км), возведенная стандартным способом нагромождения камней друг на друга. У стены было также около 100 башен в виде маленьких круглых зданий диаметром 2 м. Стена была низкой и узкой, потому на оборонительную явно не походила. Предназначение её непонятно и неизвестно, а возраст оценивается в очень широком диапазоне от 300 г. до н.э. до 750 г. н.э.

6. Голова из Калицтлауака

Даже само название уже звучит зловеще и таинственно. В 1933 году на месте древнеиндейского поселения в Мексике была найдена маленькая керамическая голова человека с абсолютно европейским типом лица и бородой. Артефакт был похож на римские скульптуры и датировался 2 веком до н.э. Саму голову извлекли из под трех слоев раскопа в ацтекском погребении 15 века. Как римская статуэтка попала в Мексику в доколумбовую эпоху, остается тайной.

7. Долина кувшинов

Так называемая Долина кувшинов находится в Лаосе и представляет собой огромную равнину, на которой разбросаны тысячи огромных каменных горшков до 3 м высотой и до 6 тонн веса, возраст – 1500-2000 лет. Некоторые из них даже с крышками и резными боками. Что это за сосуды и для чего они – неизвестно. Возможно, похоронные урны. Возможно, печи для изготовления строительных материалов. Возможно, пивоваренные заводики.

8. Сокровище Саньсиндуй

В 1986 году в регионе Чэнду (Китай) строители обнаружили древний тайник артефактов, в котором были кости животных и бивни слонов, около двух сотен фигурок из нефрита, массивные бронзовые и золотые маски, а также статуи в людской рост. Все это богатство было датировано 1200 г. до н.э., однако таких технологий для литья тогда еще не существовало. Кстати, маски и статуи выглядели слишком неземными, что вызывало еще больше вопрос к их возможному происхождению.

Текст: Flytothesky.ru