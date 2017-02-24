Как сделать жизнь, украшенную присутствием в ней кота, более удобной и приятной? Вашему вниманию предоставляются несколько простых советов, следование которым принесет радость пушистому питомцу и усовершенствует ваше сосуществование в обычной городской квартире.





1. Если в ванной или туалете у вас стоит шкафчик, уберите нижнюю панель с его дверцы, заменив ее шторой. Поставив внутрь лоток, можно организовать там уютный и не бросающийся в глаза кошачий туалет.

2. Посадите в широкий плоский горшок газонной травы – кот наверняка оценит такую природную «кровать».

3. Используя одиночные полки, сделайте для пушистого исследователя лесенку для освоения новых пространств и покорения высот.

4. Вырежьте квадратные отверстия в этажерке или стеллаже – устройте для этого лентяя тренировочную башенку.





5. Кусок ткани с пришитыми по углам ремнями станет отличным кошачьим гамаком, закрепляющимся под стулом или столом.





6. Используя ненужную футболку (желательно – побольше размером) и проволочные вешалки-плечики, организуйте настоящую палатку для любимца.





7. Во дворе завелись бездомные котики? Помогите бродягам пережить холодную зиму, создав небольшой кошачий «скворечник» из нескольких пластиковых контейнеров с соломой или тканью в качестве утеплителя.

8. Такая кошачья головоломка позволит занять питомца надолго. Необходимо всего лишь наполнить ненужный контейнер для пищевых продуктов различными привлекательными вещами (мячиками, мелкими игрушками, кусочками сухого корма и т.п.), а в крышке прорезать несколько круглых дыр, достать через которые все это богатство коту было бы трудно, но возможно. Главное – оплавить края этих отверстий, чтобы игрок не повредил свои нежные лапки.





9. Некогда погладить котика? Предоставьте ему самостоятельный способ обеспечить себя оптимальной дозой почесываний, соорудив Самочесную Супер-Станцию из нескольких туалетных или бутылочных ершиков.





10. Передовая модель кошачьего туалета, гарантирующая питомцу уединение в самые интимные моменты, стоит неимоверных денег? Зачем лишние траты, когда это чудо можно сделать самостоятельно! Прорезав отверстие в крышке крупного пластикового контейнера и поместив внутрь лоток с наполнителем, вы обеспечите своему пушистому другу укромный уголок для его делишек.

11. Приклейте лоскуты коврового покрытия на деревянную основу и повесьте несколько таких «панно» по низу стен. Такие шедевры минималистичного искусства примут на себя активное внимание когтистого члена семьи, спасая мебель от неприятных затяжек и царапин.

12. Небольшая коробка, наполненная картонными цилиндрами от рулонов туалетной бумаги, способна превратиться в занимательную и недорогую игрушку, наверняка заинтересующую любопытную кошку.

13. Обмотав грубой веревкой или канатом одну из сторон любого предмета мебели или другого излюбленного места вашего питомца, вы подарите ему хорошую когтеточку, а себе – избавление от досадных царапин в неожиданных местах дома.





14. Пушистый любимец заинтересован в предметах на вашем рабочем столе больше, чем вы сами? Чтобы спокойно посидеть за компьютером, не отвлекаясь на кота, дефилирующего туда-сюда перед носом и мешающего сосредоточиться, просто поставьте рядом кое-что, что привлечет вашего маленького «помощника» куда больше канцтоваров и рук, снующих по клавиатуре: КОРОБКУ! Какой кот устоит перед соблазном посидеть в небольшой уютной коробочке, оставив прочие дела?

15. Вырастите на подоконнике немного кошачьей мяты – это довольно просто, недорого, а радость любимца от такого подарка будет безмерной.

16. Для очистки труднодоступных мест в квартире от кошачьих «даров» в виде шерсти и крошек от корма, воспользуйтесь насадкой от бутылки кетчупа или горчицы, приложив ее к трубке пылесоса. Тонкий кончик позволит избавиться от мелкого мусора даже в таком его рассаднике, как компьютерная клавиатура.





17. Если кот взял за обыкновение использовать больше туалетной бумаги, чем все члены вашей семьи, просто затыкайте каждый раз свободный ее кончик внутрь рулона, чтобы не допустить разматывания.





18. Чтобы легко собирать кошачью шерсть, надевайте резиновые перчатки.

19. Весьма стильный, но в то же время недорогой и простой в исполнении дом для котиков можно соорудить из двух матерчатых икеевских корзин.





20. Используйте горящую свечу, когда помогаете питомцу избавляться от блох. Просто зажгите ее и поставьте неподалеку от кошки (внимательно соблюдая технику безопасности и не спуская глаз с животного). Привлеченные теплом огня блохи должны устремиться к свече и сгинуть в расплавленном воске.





21. Если кошка жадно накидывается на еду и ест больше, чем впоследствии может удержать в желудке – кладите корм в плоскую тарелку.

22. Наклейте двусторонний скотч на поверхности, которые хотите оградить от посягания кота. Эти нежные зверьки не терпят липких вещей под ногами и будут впредь остерегаться столь неприятных мест.

23. Облегчить насыпание сухого корма можно, переложив его в пластиковый кувшин.





Готово! Последовав этим советам, вы, безусловно, должны удостоиться наивысших наград в виде любви, привязанности и уважения вашего любимца!

Текст: Flytothesky.ru