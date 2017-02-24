Стресс после разрыва отношений по силе своей равноценен стрессу, который человек испытывает после смерти близкого. Когда из нашей жизни уходит любимый человек, мы переживаем глубокое шоковое потрясение, горло и грудь сдавливает невыносимая внутренняя боль, в голове рушится вся жизнь, совместные планы, общее будущее. Как итог, мы на долгое время словно бы выпадаем из мира, ко всему теряем интерес и можем даже погрузиться в длительную депрессию. В этот период человек теряет свою жизненную опору, а давление на психику так сильно, что он готов на все, только бы избежать боли. И тогда мы можем совершить ошибку, которая впоследствии только усугубит положение. Что это за ошибка?





1. Вернуть партнера

Безусловно, партнер слишком много для вас значит, однако это не повод теперь делать все, чтобы его вернуть. Слезы, угрозы, мольбы, давление на жалость или чувство ответственности, преследование и уговоры – все эти методы приведут к одному: даже если ваша половина вернется, отношения никогда не станут прежними. Эмоционально вас уже отвергли, значит, попытка склеить то, чего нет, принесет вам обоим лишь еще больше боли. Примите факт разрыва и отпустите партнера.

2. «Просто секс»

Если секс с партнером был так хорош, что вы решили остаться друзьями в постели даже после разрыва, стоит задуматься, чем вызвано такое решение? Скорее всего, кто-то из вас до сих пор привязан к другому, а секс помогает притупить боль, продлевает ощущение близости и причастности к жизни друг друга. Опасность в том, что рано или поздно один из партнеров вступит в новые отношения, тогда как первый окажется использованным и брошенным дважды. Готовы ли вы к такому повороту событий?

3. Остаться друзьями

Очень часто тот, кто бросает, пытается искупить свою вину и облегчить чувство внутренней пустоты и потери, предлагая дружбу. Однако соглашаться на такое предложение крайне неразумно. Это сейчас вам кажется, что остаться друзьями лучше, чем вообще потерять человека. Но спросите себя: сможете ли вы действительно быть только друзьями, не рассчитывая на что-то большее и не ожидая, что партнер изменит к вам свое расположение? Сможете ли вы не теряться в бесконечных догадках, не изводить себя ревностью, сомнениями, подозрениями и анализом на тему «а вдруг это нечто больше, чем просто дружба?» Не обманывайтесь! Согласившись на «дружбу», вы только затянете процесс исцеления, лишите свою жизнь пространства для перемен и новых ощущений.

4. Уйти в работу

Ошибкой будет и ваше желание отказаться от помощи со стороны, чтобы с головой уйти в работу. Конечно, легче всего довести себя до состояния изнеможения и забить голову отчетами о поставках, только бы не думать о случившемся. Однако так вы рискуете не отработать проблему, а загнать внутрь скопившиеся обиды и переживания, отчего депрессия только усугубится, а катарсис отсрочится. Вскоре вы сами удивитесь, почему больше не можете радоваться, плакать или чувствовать какие-то эмоции. Вся причина в том, что вы не отпустили чувств, не отыграли внутренней боли, замкнувши ее глубоко внутри себя.

В период переживания разрыва не стоит отказываться от эмоциональной поддержки друзей или близких, как бы тяжело вам не было. Переживите свое горе, сохранив внутреннее достоинство, не отказывайтесь от поиска новых путей получения удовольствия от жизни. Что вы давно хотели сделать, но в чем себе отказывали? Испытайте себя в новом образе, запишитесь на интересные курсы, освойте новые умения, поработайте с самооценкой. Не позволяйте окружающим жалеть вас, держите голову выше и двигайтесь дальше!

Текст: Flytothesky.ru