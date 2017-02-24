В мире насчитывается более 285 миллионов людей с ограничениями по зрению, потому южнокорейская компания-стартап Dot решила облегчить им жизнь. Она выпустила первые в мире смарт-часы со шрифтом Брайля , удобные настолько, насколько это возможно для технологий 21 века.





Часы Dot показывают информацию, используя 4 активные динамические ячейки Брайля, а еще у пользователей есть возможность выбирать скорость обновления символов. Часы подключаются к смартфону через Bluetooth и способны принимать любой текст из любого приложения или сервиса (Messenger, Google Maps и т.д.). Пользователи могут отправлять простые сообщения, используя кнопки с боковой стороны. Часы Dot также поддерживают Open API, а это значит, что любой желающий может адаптировать приложения.

Различные цифровые устройства для слепых – это не новинка, но подавляющее большинство из них используют звук. Это создает проблемы, поскольку пользователь либо должен надевать наушники и отключиться от окружающих звуков (которые жизненно важны для слепых людей), либо позволить информации стать слышимой для всех. Кроме того, существующие цифровые устройства для чтения по системе Брайля достаточно громоздкие и дорогие – ими владеют только 5% незрячих людей.





Смарт-часы Dot были в разработке в течение трех лет, и компания, наконец, выпускает в продажу свои устройства для 140 тысяч потенциальных потребителей (говорят, что Стиви Уандер тоже один из них). В 2017 году планируется продать 100 тысяч часов, начиная с марта, а остальные 40 тысяч – в следующем году. Тысяча экземпляров будет отправлена в розничную торговлю в Лондоне по цене в 320 долларов.















