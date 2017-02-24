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Забавные анекдоты для вашей улыбки

25.02.2017 12:31 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум приготовил для читателя прекрасные смешные анекдоты, благодаря которым улыбка расцветет на вашем лице без всяких китайских тренажеров!

Забавные анекдоты для вашей улыбки

Режиссер — актеру:
— Изобрази в глазах скрытую радость!
Тот пытается. Режиссер:
— Не то! Представь себе, что у соседа корова сдохла!
Спустя несколько секунд. Режиссер:
— Ну, это перебор! Тут у тебя на целых три коровы или даже на тёщу тянет!

 
 
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А вы знаете, что в Китае изобрели специальные тренажеры для лица, которые помогают выработать красивую улыбку? Странные они какие-то…

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