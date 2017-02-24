А Фактрум приготовил для читателя прекрасные смешные анекдоты, благодаря которым улыбка расцветет на вашем лице без всяких китайских тренажеров!





Режиссер — актеру:

— Изобрази в глазах скрытую радость!

Тот пытается. Режиссер:

— Не то! Представь себе, что у соседа корова сдохла!

Спустя несколько секунд. Режиссер:

— Ну, это перебор! Тут у тебя на целых три коровы или даже на тёщу тянет!