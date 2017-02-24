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Как я на отдыхе с «иностранцем» знакомился
25.02.2017 12:24 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает забавную историю знакомства русского мальчика с «иностранцем»!
Когда мне было лет тринадцать, то я с родителями отправился на отдых в Турцию. Мы поселились в большом отеле, где я сразу же нашёл новых друзей. Среди них были мальчишки и девчонки из разных стран, соответственно, все говорили на разных языках, но общению это не слишком-то мешало, английский на бытовом уровне более-менее знали всё.
И вот как-то утром стоял я с друзьями возле бассейна, разговаривал. И вдруг заметил одинокого паренька примерно моего возраста, стоящего недалеко от нас. Я, как самый общительный, решил подойти к нему и познакомиться.
— Привет! Ты русский? — спросил я у него.
Тот только головой отрицательно помотал.
— Do you speak English?
Тишина была мне ответом…
— Parlez-vous franсais? — уже на французском.
Парень выпучил на меня глаза, всё так же мотая головой…
— Sprechen Sie Deutsch? — задал я вопрос на немецком.
Мне показалось, что у незнакомца сейчас голова оторвётся, так старательно он двигал ей влево-вправо…
— Блин, пацан, а кто ты тогда?
— Белорус…
Ё-моё, а сразу ответить нельзя было? Подружились мы с ним, в общем.
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Большинство россиян, приехав на отдых в другую страну, почему-то не спешат знакомиться с её жителями. Наоборот, они ищут своих земляков, чтобы проводить вместе...
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