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Как я на отдыхе с «иностранцем» знакомился

25.02.2017 12:24 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает забавную историю знакомства русского мальчика с «иностранцем»!

Как я на отдыхе с «иностранцем» знакомился

Когда мне было лет тринадцать, то я с родителями отправился на отдых в Турцию. Мы поселились в большом отеле, где я сразу же нашёл новых друзей. Среди них были мальчишки и девчонки из разных стран, соответственно, все говорили на разных языках, но общению это не слишком-то мешало, английский на бытовом уровне более-менее знали всё.

И вот как-то утром стоял я с друзьями возле бассейна, разговаривал. И вдруг заметил одинокого паренька примерно моего возраста, стоящего недалеко от нас. Я, как самый общительный, решил подойти к нему и познакомиться.

— Привет! Ты русский? — спросил я у него.

Тот только головой отрицательно помотал.

— Do you speak English?

Тишина была мне ответом…

— Parlez-vous franсais? — уже на французском.

Парень выпучил на меня глаза, всё так же мотая головой…

— Sprechen Sie Deutsch? — задал я вопрос на немецком.

Мне показалось, что у незнакомца сейчас голова оторвётся, так старательно он двигал ей влево-вправо…

— Блин, пацан, а кто ты тогда?

— Белорус…

Ё-моё, а сразу ответить нельзя было? Подружились мы с ним, в общем.

 
Теги: знакомства
 
 
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Большинство россиян, приехав на отдых в другую страну, почему-то не спешат знакомиться с её жителями. Наоборот, они ищут своих земляков, чтобы проводить вместе...

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