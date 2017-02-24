Фактрум рассказывает забавную историю знакомства русского мальчика с «иностранцем»!





Когда мне было лет тринадцать, то я с родителями отправился на отдых в Турцию. Мы поселились в большом отеле, где я сразу же нашёл новых друзей. Среди них были мальчишки и девчонки из разных стран, соответственно, все говорили на разных языках, но общению это не слишком-то мешало, английский на бытовом уровне более-менее знали всё.

И вот как-то утром стоял я с друзьями возле бассейна, разговаривал. И вдруг заметил одинокого паренька примерно моего возраста, стоящего недалеко от нас. Я, как самый общительный, решил подойти к нему и познакомиться.

— Привет! Ты русский? — спросил я у него.

Тот только головой отрицательно помотал.

— Do you speak English?

Тишина была мне ответом…

— Parlez-vous franсais? — уже на французском.

Парень выпучил на меня глаза, всё так же мотая головой…

— Sprechen Sie Deutsch? — задал я вопрос на немецком.

Мне показалось, что у незнакомца сейчас голова оторвётся, так старательно он двигал ей влево-вправо…

— Блин, пацан, а кто ты тогда?

— Белорус…

Ё-моё, а сразу ответить нельзя было? Подружились мы с ним, в общем.