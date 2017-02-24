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Техника «трех стульев» поможет поставить цель и добиться ее
25.02.2017 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Автор этой методики – нейролингвист Роберт Дилтс. В своей книге «Стратегии гениев» Дилтс размышляет над творческими и мыслительными приемами, которые использовали в своей работе Шерлок Холмс, Моцарт, Аристотель и Уолт Дисней. Психолог стремится перенести тактику работы великих людей в современную человеческую деятельность и описывает те приемы, которыми пользовались гениальные люди.
Фантазер, реалист и критик
В каждом человеке одновременно сосуществует три персонажа. Один любит фантазировать, другой всегда строит планы на будущее, а третий не устает замечать опасные моменты в любой ситуации. Это три роли: мечтатель, реалист и критик. В основе метода Дилтса лежит разделение целостного мыслительного процесса на три составляющие.
В жизни нередко возникают ситуации, связанные с похожим выбором. Стоит ли соглашаться на предложение о новой работе? Начинать ли изучение итальянского языка за три месяца до поездки в Милан? Браться ли за выполнение нового исследовательского проекта? Мечтатель в каждом из этих вариантов увидит сразу несколько блестящих возможностей. Критик скажет, что в настоящий момент будет реализован наихудший сценарий из всех возможных. Реалист будет озадачен тем, как можно увеличить шансы на успех и уменьшить возможные риски.
Основное предназначение метода «трех стульев» — это всесторонняя проработка нового направления. Такую тактику можно применить к своим личным делам или к рабочим проектам. По мнению Роберта Дилтса, умение сочетать в себе критика, реалиста и мечтателя лежало в основе успеха Уолта Диснея.
Какой персонаж самый главный?
Существует мнение, что критика мешает творческому процессу. Но это справедливо только в том случае, если сидящий внутри критик «переразвит» и не дает возможности «высказаться» мечтателю и реалисту.
Слишком лояльное отношение к своим проектам приводит к тому, что наши «гениальные» творения никому, кроме нас, оказываются не нужными. Именно критик и реалист побуждают нас дорабатывать наши идеи, доводить их до такого результата, который будет интересен кому-то еще.
Дисней часто говорил, что он никогда не бывает на 100% удовлетворен своей работой. И это в известном мультипликаторе говорил именно голос критика.
Без идеи не будет и проекта. Но в роли «мечтателя» некоторые люди чувствуют себя неловко. «Размечтался» – более обидное обвинение, чем «раскритиковался». Важно осознать, что быть смелым и оригинальным в своих планах и фантазиях – это абсолютно нормально, если впоследствии реалист и критик «подставят плечо» поддержки и подкорректируют план действий.
Роль реалиста трудно переоценить. Он составляет пошаговый план, делает фантазии осязаемыми, помогает достичь результата и заработать деньги.
Как применить метод «трех стульев» на практике
Роберт Дилтс создал метод, в котором три фазы разделены и не мешают друг другу. Надо выделить для себя три разных пространства и осознать в себе три разных состояния. Мечтатель любит просторное и уютное помещение, спокойную, расслабляющую обстановку. Новые идеи могут осенить и на природе. Реалист прекрасно себя чувствует в деловой среде, например, в офисе или в библиотеке. Критику лучше всего работается в жестких условиях, для него подойдет комната без окон.
Первый шаг. Создайте три рабочих пространства. Поставьте три стула в разных комнатах (или подальше друг от друга).
Второй шаг. Чтобы войти в состояние мечтателя, нужно настроиться на позитив, занять удобное положение в кресле и высоко поднять голову. Реалисту свойственно сидеть прямо, немного наклонив голову вперед. Поза критика: взгляд опущен вниз, голова наклонена вбок, рука поддерживает подбородок. Поупражняйтесь находиться в этих трех состояниях и переключаться между ними.
Третий шаг. Настройтесь на волну мечтателя. Сформулируйте цель на листе бумаги. Это может быть: «Построить свой дом» или «Начать свое дело». Придумывайте самые невероятные идеи и фантазии и записывайте их. Нужно ответить на вопросы такого плана: «Что вы хотите получить в итоге?», «Как вы будете себя чувствовать, когда реализуете свою цель?», «Каким будет результат ваших действий?».
Четвертый шаг. Реалист должен подтвердить, что цель достижима. Для этого нужно ответить на такие вопросы: «Сколько времени понадобится для достижения заданной цели?», «Какие люди смогут помочь в этом деле?», «Какой пошаговый план действий можно предложить?».
Пятый шаг. Критик поможет избежать возможных ошибок и неудач. Задача критика – трезво отнестись к плану реалиста, найти все недочеты и недоработки. Вопросы критика: «При каких условиях проект нельзя будет реализовать?», «Что не было учтено при составлении плана?», «Какие потенциальные риски существуют?».
Преимущество метода «трех стульев» — возможность создать оригинальный и сбалансированный план действий. Недостаток метода – каждый человек привык выступать в какой-то одной роли, как правило, это позиция критика, в ней мы кажемся себе более компетентными и серьезными. Метод «трех стульев» помогает преодолеть этот «перекос», но не во всех случаях. Поэтому психологи рекомендуют проходить все стадии метода повторно, если желаемый результат не был достигнут.
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Автор этой методики – нейролингвист Роберт Дилтс. В своей книге «Стратегии гениев» Дилтс размышляет над творческими и мыслительными приемами, которые...
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