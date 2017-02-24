Автор этой методики – нейролингвист Роберт Дилтс. В своей книге «Стратегии гениев» Дилтс размышляет над творческими и мыслительными приемами, которые использовали в своей работе Шерлок Холмс, Моцарт, Аристотель и Уолт Дисней. Психолог стремится перенести тактику работы великих людей в современную человеческую деятельность и описывает те приемы, которыми пользовались гениальные люди.





Фантазер, реалист и критик

Три разных состояния ума – это три фазы творческого процесса. Мечтатель создает идею, реалист ищет пути ее воплощения в жизнь, а критик оценивает план действий, корректируя его и уменьшая вероятность ошибок.

В каждом человеке одновременно сосуществует три персонажа. Один любит фантазировать, другой всегда строит планы на будущее, а третий не устает замечать опасные моменты в любой ситуации. Это три роли: мечтатель, реалист и критик. В основе метода Дилтса лежит разделение целостного мыслительного процесса на три составляющие.

Представьте себе, что на выходе из торгового центра вам предложили приобрести лотерейный билет. Мечтатель внутри вас подумает, что можно получить главный приз. Критик заметит, что шансы выиграть в лотерею — ничтожны. Реалист скажет, что вероятность выигрыша зависит от разных факторов: количества проданных билетов, их цены, числа разыгрываемых призов.

В жизни нередко возникают ситуации, связанные с похожим выбором. Стоит ли соглашаться на предложение о новой работе? Начинать ли изучение итальянского языка за три месяца до поездки в Милан? Браться ли за выполнение нового исследовательского проекта? Мечтатель в каждом из этих вариантов увидит сразу несколько блестящих возможностей. Критик скажет, что в настоящий момент будет реализован наихудший сценарий из всех возможных. Реалист будет озадачен тем, как можно увеличить шансы на успех и уменьшить возможные риски.

Метод «трех стульев» предполагает, что эти три состояния ума: мечтательное, критичное и реалистичное, мы разделяем во времени и в пространстве. Когда мечтатель придумает какую-нибудь грандиозную идею, критик не сможет «подрезать крылья» его мечте, а реалист не будет стоять рядом с калькулятором и подсчитывать вероятность успешного исхода дела.

Основное предназначение метода «трех стульев» — это всесторонняя проработка нового направления. Такую тактику можно применить к своим личным делам или к рабочим проектам. По мнению Роберта Дилтса, умение сочетать в себе критика, реалиста и мечтателя лежало в основе успеха Уолта Диснея.

Какой персонаж самый главный?

Существует мнение, что критика мешает творческому процессу. Но это справедливо только в том случае, если сидящий внутри критик «переразвит» и не дает возможности «высказаться» мечтателю и реалисту.

Слишком лояльное отношение к своим проектам приводит к тому, что наши «гениальные» творения никому, кроме нас, оказываются не нужными. Именно критик и реалист побуждают нас дорабатывать наши идеи, доводить их до такого результата, который будет интересен кому-то еще.

Дисней часто говорил, что он никогда не бывает на 100% удовлетворен своей работой. И это в известном мультипликаторе говорил именно голос критика.

Без идеи не будет и проекта. Но в роли «мечтателя» некоторые люди чувствуют себя неловко. «Размечтался» – более обидное обвинение, чем «раскритиковался». Важно осознать, что быть смелым и оригинальным в своих планах и фантазиях – это абсолютно нормально, если впоследствии реалист и критик «подставят плечо» поддержки и подкорректируют план действий.

Роль реалиста трудно переоценить. Он составляет пошаговый план, делает фантазии осязаемыми, помогает достичь результата и заработать деньги.

Как применить метод «трех стульев» на практике

Роберт Дилтс создал метод, в котором три фазы разделены и не мешают друг другу. Надо выделить для себя три разных пространства и осознать в себе три разных состояния. Мечтатель любит просторное и уютное помещение, спокойную, расслабляющую обстановку. Новые идеи могут осенить и на природе. Реалист прекрасно себя чувствует в деловой среде, например, в офисе или в библиотеке. Критику лучше всего работается в жестких условиях, для него подойдет комната без окон.

Суть метода «трех стульев» заключается в том, что человек должен последовательно помещать себя в три состояния. Начинать нужно с мечтателя, затем нужно на определенное время стать реалистом, а в самую последнюю очередь – критиком.

Первый шаг. Создайте три рабочих пространства. Поставьте три стула в разных комнатах (или подальше друг от друга).

Второй шаг. Чтобы войти в состояние мечтателя, нужно настроиться на позитив, занять удобное положение в кресле и высоко поднять голову. Реалисту свойственно сидеть прямо, немного наклонив голову вперед. Поза критика: взгляд опущен вниз, голова наклонена вбок, рука поддерживает подбородок. Поупражняйтесь находиться в этих трех состояниях и переключаться между ними.

Третий шаг. Настройтесь на волну мечтателя. Сформулируйте цель на листе бумаги. Это может быть: «Построить свой дом» или «Начать свое дело». Придумывайте самые невероятные идеи и фантазии и записывайте их. Нужно ответить на вопросы такого плана: «Что вы хотите получить в итоге?», «Как вы будете себя чувствовать, когда реализуете свою цель?», «Каким будет результат ваших действий?».

Четвертый шаг. Реалист должен подтвердить, что цель достижима. Для этого нужно ответить на такие вопросы: «Сколько времени понадобится для достижения заданной цели?», «Какие люди смогут помочь в этом деле?», «Какой пошаговый план действий можно предложить?».

Пятый шаг. Критик поможет избежать возможных ошибок и неудач. Задача критика – трезво отнестись к плану реалиста, найти все недочеты и недоработки. Вопросы критика: «При каких условиях проект нельзя будет реализовать?», «Что не было учтено при составлении плана?», «Какие потенциальные риски существуют?».

Преимущество метода «трех стульев» — возможность создать оригинальный и сбалансированный план действий. Недостаток метода – каждый человек привык выступать в какой-то одной роли, как правило, это позиция критика, в ней мы кажемся себе более компетентными и серьезными. Метод «трех стульев» помогает преодолеть этот «перекос», но не во всех случаях. Поэтому психологи рекомендуют проходить все стадии метода повторно, если желаемый результат не был достигнут.

Текст: Flytothesky.ru